Rosenborg skiller lag med fysisk trener Victor Stoltz – Sportskommentator reagerer

Rosenborg avslutter samarbeidet med fysisk trener Victor Stoltz etter bare noen måneder. Sportskommentator Birger Løfaldli stiller spørsmål ved avgjørelsen og klubbens manglende fremgang.

Tidligere denne uken publiserte Rosenborg en pressemelding som skapte reaksjoner. Klubben, som sliter med et stort antall skader, annonserte at de avslutter samarbeidet med fysisk trener Victor Stoltz . Stoltz ble ansatt i januar og forlater nå klubben etter bare noen måneder.

I pressemeldingen roser Stoltz sin tidligere arbeidsgiver, mens sportslig leder Alfred Finnbogasson uttaler: Rosenborg ønsker å takke Victor for innsatsen han har lagt ned i klubben og for hans bidrag til utvikling og fremgang i spillergruppen. Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli sitter igjen med flere spørsmål enn svar etter pressemeldingen. Han beskriver pressemeldingen som uforståelig og stiller spørsmål ved hvilken utvikling og fremgang Stoltz faktisk har bidratt til. Løfaldli antyder at Stoltz-saken fremstår som en feilansettelse. Dette kommer bare noen måneder etter at João Francisco Almeida forlot en lignende stilling i desember, etter å ha vært i RBK i bare ett år. Klubben har åpenbart hatt problemer med å holde spillerne skadefrie, noe som reflekteres i resultatene på banen. Rosenborg ligger foreløpig langt bak de beste lagene i Norge når det gjelder det fysiske aspektet ved spillet. Løfaldli merker seg også uttalelser fra Ulrik Yttergård Jenssen, som er utlånt fra RBK til Lillestrøm. Jenssen har uttalt at det trenes hardere i Lillestrøm og at laget ledes av dyktige trenere som får det beste ut av spillerne. Løfaldli spekulerer i om Jenssen indirekte antyder at dette ikke var tilfelle i Rosenborg. Denne spekulasjonen forsterkes av de dårlige resultatene Rosenborg har hatt i starten av sesongen. Laget har tapt tre strake kamper og ser ut til å ha en stor jobb foran seg for å komme tilbake på vinnersporet. Det er tydelig at det er problemer både på og utenfor banen, og fansen stiller nå spørsmål ved både trenerteamet og klubbens ledelse. Spørsmålene er mange, og svarene få. Rosenborgs fremtid virker usikker, og det er viktig for klubben å ta tak i de underliggende problemene for å snu den negative trenden. Klubbens ledelse må nå vise handlekraft for å rette opp situasjonen og skape optimisme blant supporterne. Søndag klokken 14:30 får Rosenborg en ny mulighet til å vise fremgang i kampen mot Sarpsborg 08. Men uansett hvordan det går i den kampen, vil fokuset fortsatt være på de strukturelle problemene som klubben sliter med. Det er tydelig at det kreves omfattende endringer for å bringe Rosenborg tilbake til fordums storhet. Spørsmålene om klubbens strategi, spillerlogistikk og trenerteam er mange, og fansen krever svar. Klubben trenger en helhetlig plan for å løse problemene og gjenopprette stabilitet og suksess. Det er viktig å analysere hvorfor Stoltz ikke lyktes og hva som gikk galt i ansettelsesprosessen. Videre må klubben evaluere hvordan man kan forbedre det fysiske treningsregimet for å unngå skader og prestere bedre på banen. Rosenborg står overfor en vanskelig periode, men med riktig ledelse og beslutninger er det fortsatt håp om å snu utviklingen





