Rosenborg snudde trenden med seier mot Sarpsborg 08 på Lerkendal

Rosenborg fikk en etterlengtet seier mot Sarpsborg 08 på Lerkendal, etter en periode med dårlige resultater. Simen Bolkan Nordli ble matchvinner, mens kampen bød på dramatikk og skader.

Jeg sa det før kampen at jeg er drittlei av å tape fotballkamper. Det er klart det er deilig og artig å stå her nå med tre poeng, sier Johansson til et samlet pressekorps etter kampen. Foran 10.200 tilskuere på Lerkendal slo Rosenborg tilbake etter tre strake serietap, pluss et nederlag i cupen. Se intervjuet med Alfred Johansson etter kampen: Simen Bolkan Nordli ble matchvinner med sitt første Rosenborg -mål, men måtte ut med skade og se ti minutter med tilleggstid og Sarpsborg 08 -press fra benken.

Det er klart det er forløsende. Vi trengte tre poeng, det var det eneste det handlet om, sier han til TV 2 etter kampen. Se høydepunktene fra kampen: Rosenborg holdt imidlertid unna det som kom, og vant 2–1 i en kamp som ble omtalt som et være eller ikke være for Alfred Johansson som RBK-trener av Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli før kampen. Vi har jobbet som dyr på feltet. Vi viser en galskap i dag som gir tre poeng. Vi har stått sammen selv om det har blåst kraftig, sier Bolkan Nordli.

Etter kampen applauderte og ropte Kjernen Alfred, Alfred, Alfred da svensken tok i mot hyllesten. At de gjør det i dag, og at de gjorde det mot Molde borte i høst, kommer jeg aldri til å glemme. Det betyr mye for meg personlig, sier han til TV 2 om hyllesten. Null poeng og null mål var fasiten for Rosenborg etter de tre første serierundene, og motgangen fortsatte fra start mot Sarpsborg 08. Allerede før fem minutter var passert på Lerkendal, lå Norges tidligere fotballflaggskip under i surt trøndervær. Aimar Sher kastet seg frem og fikset 0–1-scoringen. Det var svensk-irakerens første mål i Sarpsborg 08-trøya. Om to måneder kan Irak-spilleren skape trøbbel for Norge, etter at han for halvannen uke siden var med å spille nasjonen til sitt første VM på 40 år.

STILNET LERKENDAL: Aimar Sher og Sarpsborg 08 kunne juble for 1–0. Foto: Ole Martin Wold / NTB Rosenborg jobbet seg gradvis inn i kampen, og etter en halvtime kunne hjemmelagets supportere omsider slippe jubelen løs for sesongens første scoring i Eliteserien. Emil Konradsen Ceïde og Iver Fossum kombinerte ute til venstre, før sistnevnte spilte inn til Mads Bomholt på 18 meter. På direkten banket dansken ballen ned i det venstre hjørnet. Rosenborgs brukte 303 minutter på å sette inn sitt første ligamål. Vi har scora mål, scora måål!!, sang RBK-supporterne høylytt fra Øvre Øst.

Fem minutter etter hvilen skulle ledermålet komme for Rosenborg. Et strøkent innlegg fra Ole Selnæs fant Nordli på bakerste stolpe. Umarkert kunne han nærmest løpe inn 2–1 for RBK. Vi har scora to, scora to!!, runget det fra RBK-fansen etter nok en scoring fra en spiller som ble hentet fra dansk fotball i vinter. Stemningen fikk seg en liten støkk da Nordli satt seg ned på gresset snaue ti minutter etter scoringen, før han haltet av banen. Kampen ble delvis oppstykket utover omgangen med enda flere skader. Både Sarpsborg-duoen Michael Opoku og Claus Niyukuri, samt Rosenborg-forsvarer Tobias Dahl måtte forlate banen etter å ha pådratt seg smeller. Se snitt-tabellen i Eliteserien:

Sarpsborg 08 presset på for en utligning, men klarte ikke å utnytte ti tilleggsminutter. Selv målvakt Mamour Ndiaye var frempå med et langskudd, men det forsøket blåste opp på tribunen. Kampen på Lerkendal ble et fyrverkeri av følelser, spesielt for Rosenborg-trener Alfred Johansson og målscorer Simen Bolkan Nordli. Etter en tung periode med tre serietap og et cuptap, var presset stort før møtet med Sarpsborg 08. Johansson hadde uttalt at han var lei av å tape, og trengte sårt en seier for å snu trenden og gjenvinne tilliten. Nordli, som scoret sitt første mål for Rosenborg, følte også på lettelsen og forløsningen av å sikre tre poeng.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rosenborg-krisen: Trenertopp i RBK ferdig i klubben etter tre månederRosenborg er kommet til enighet med klubbens hovedansvarlige for fysisk trening, Victor Stoltz, om å avslutte samarbeidet.

Lars Barstad Løvold ny FpU-leder etter Simen VelleLars Barstad Løvold er valgt som ny leder for Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Han overtar etter Simen Velle, og legger opp til å styrke organisasjonen og kjempe for økt frihet.

Read more »

Rosenborg møter Sarpsborg 08 under pressRosenborg sliter i Eliteserien og ligger sist på tabellen. Klubben er under press før søndagens kamp mot Sarpsborg 08. Klubblegenden 'Mini' Jakobsen kommenterer trener Alfred Johanssons lederstil i en podkast.

RBK-krisen: Har slått tilbake mot SarpsborgTrønderne har vist klar bedring på Lerkendal.

Read more »

