Rosenborg-kampen på Lerkendal i Eliteserien 16. mai endte med tabbe mot Aalesund, og skaden på lagets tropp får flere til å undres over Rosenborgs framtid. Alexander Tettey, midlertidig trener, og tidligere storspiller, Steffen Iversen, uttaler store bekymringer for Rosenborgs form som dermed står bak Start og Aalesund.

TRONDHEIM (Dagbladet): Med begrepet `på kanten av stupet` menes i dette tilfellet kvalifiseringsplassen i Eliteserien. Vondt ble til verre da Rosenborg tapte 2-3 mot Aalesund 16. mai.

På Lerkendal var det lagt opp til fest med 21 000 tilskuere. I stedet endte det med et nytt havari. Etter ni runder ligger bare Aalesund og Start bak Rosenborg. Tidligere spiller, Steffen Iversen, slår alarm.

MANGE MÅL: Over 21 000 tilskuere var på Lerkendal 16. mai. De fikk se at Rosenborg scoret to mål, Aalesund tre. Foto: Ole Martin Wold / NTB - Rosenborg er ikke for god til å rykke ned. Du har hatt andre store lag som har rykket ned med gode tropper.

Troppen til Rosenborg er ikke god nok til å kjempe helt i toppen heller, erklærer ikonet Iversen. Det startet så bra da Amin Chiakha sendte et kokende Lerkendal i ledelsen etter tre minutter. Men på sidelinja har Aalesund en slugger som heter Kjetil Rekdal. Han og Aalesund stakk til slutt av med alle tre poengene.

STYRER SKUTA: Alexander Tettey er midlertidig trener i Rosenborg. Han lovet å gå med `kassa fram` i 17. mai-toget, selv om det ble tap. Foto: Ole Martin Wold / NTB- Modigheten vi hadde mot Lillestrøm (vant 2-0, journ. anm. ) var ikke her i dag etter at vi scoret det første målet, sier Alexander Tettey.

Han er midlertidig trener etter at Alfred Johansson ble sparket. Spørsmålet er hva som skjer på trenersida





Rosenborg – Aalesund 2-3: Aalesund tar sesongens første seier mot RosenborgAalesund tok sesongens første seier borte mot Rosenborg på fotballens nasjonaldag. Seieren sender dem opp på 15.-plass, to poeng bak Rosenborg, som presterer langt under forventningene.

Rosenborg Utspillet InfodelseguideDette er Rosenborg-fans Guide til at læse Rosenborg's seneste opgør med Lillestrøm og Aalesund. Dette er en oversigt over begivenhederne og deres konsekvenser for Rosenborgs position i den norske liga.

Rekdal og Aalesund-brag: "Vi startet med stang ut, men stang inn"Kjetil Rekdal, tidligere Rosenborg-trener, var tilbake på Lerkendal etter at han gikk av. Amin Chiakha sendte Rosenborg i ledelsen, men scoringer av Kristian Lonebu og Mathias Christensen og Emil Konradsen Ceide liknet utlikningen. Endre Osenbroch scoret det avgjørende 3-2 målet for Aalesund. Rekdal var stolt over guttene, mente at de måtte få severed for å overleve, og uttalte at arbeidet med å overleve på 20-tallet var viktig. Rekdal nevnte at målet var å overleve på 20-tallet.

Rosenborg tviler om Ronny Deila-anspørsmålet; Birger Løfaldli – En interessant mulighet, men Rosenborg må sjekke mulighetenRosenborg fortsetter trenerjakten etter å ha avvist Alfred Johansson. Birger Løfaldli trekker opp Ronny Deila som et potensielt alternativ, men understreker at Rosenborg bør undersøke muligheten, da Deila har en udiskutabel karriere tidligere med Celtic og Club Brugge.

