Rosenborg Utspillet Infodelseguide

Dette er Rosenborg-fans Guide til at læse Rosenborg's seneste opgør med Lillestrøm og Aalesund. Dette er en oversigt over begivenhederne og deres konsekvenser for Rosenborgs position i den norske liga.

Rosenborg fik en efterspurgt oprykning forrige helg mod Lillestrøm . 16. maj inviterede trønderne til fest igen, men det blev mavest pääse hjemme mod Aalesund . Det er tungt.

Helt jævilt, siger Emil Konradsen Ceide. Vi har ventet længe på den. Jeg synes vi fortjener den. Vi er modige.

Vi bør lede efter seks-sju sekunder, siger Rekdal. Det begyndte godt for hjemmebanen. Efter kun to minutter slog Mads Bomholt en nydelig stikkpasning til Amin Chiakha. RBK-spissen afsluttede kontrolleret ned i længste hjørne.

Efter en halv time var langene lige langt. Og hvem andre end Kristian Lonebu helte iskaldt vand i blodårene til RBK. Spissen var sidst på ballen efter et lekkert angreb og stilnet Lerkendal-publikummet. – Se på crosspasningen til Elias Hagen.

Se på touchet til Andresen og se på goalgetter Lonebu, udbrød kommentator Petter Bø Tosterud. Fem minutter efter pause sjokkerede Aalesund hjemmepublikummet igen. Mathias Christensen luftede skuddfoten fra drøyt tyve meter. Avslutningen var ikke specielt god, men mere end god nok til at overliste Leopold Wahlstedt.

En klassisk keeperopr. – Ojojoj. Så går det ret gennem Leopold Wahlstedt. Den så jeg virkelig ikke komme.

Svagt, svagt keeperspill, sagde Tosterud. Rosenborg var på vej mod et pinsligt hemmetap, men med drøyt ti minutter igen tryllede Emil Konradsen Ceide ind 2-2. Kantspilleren dro sig løs i 16-meteren og vridte ballen uplad i længste kryss. Trønderne jagede vinnerscoringen, men så slog det næsten umiddelbart i modsatte ende af banen.

Endre Osenbrock var på rett sted til rett tid og fik ballen servert på et sølvfat fra Davíð Jóhannsson. Islænderes hælspark-flik tog RBK-forsvaret på senga. Det er så deilig, og det er så fortjent. Vi har stået på siden januar og har ikke fått betalt så langt i sæsonen, sier matchvinner Osenbrock. Det er overtenning, og det er så deilig, siger han





