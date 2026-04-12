Rosenborgs Fall: Fra Storhetstid til Bunnstrid

En dypdykk i Rosenborgs nedgang, med fokus på trenerskiftet i 2018 som markerte et vendepunkt for klubben.

Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Hadde fotball vært enkelt og ukomplisert så hadde det ikke vært så artig, sier tidligere styreleder Ivar Koteng til VG nesten åtte år etter. Han var sentral da Rosenborg startet fallet. Koteng og hans styre tok en ekstremt tøff avgjørelse midt i kvalifiseringen til Champions League i 2018. Vi kommer tilbake til Rosenborg s mangeårige sjef.

Hovedtrener Kåre Ingebrigtsen ble fjernet bare seks dager før en svært viktig kamp mot Celtic i Skottland. Dere sparker meg og har faen ikke baller til å si det i en pressekonferanse, sa Kåre Ingebrigtsen og smalt døren igjen bak seg som RBKs niende eks-trener siden storhetstiden med Nils Arne Eggen. Nå er det mørkt på Lerkendal. Norsk fotballs mestvinnende klubb bunner tabellen før møtet med Sarpsborg søndag. Tre kamper, null poeng og null mål. Sommerdagen for åtte år siden var ganske mange hakk lysere. Bare Brann var foran i eliteserien. Men RBK lå i god posisjon til å ta sitt fjerde seriegull på rad. Det skjedde også. Men før historiens hittil siste RBK-gull, kom trenerskiftet som står tilbake som en D-dag i klubbens historie. Dagen da mye forandret seg. Rosenborgs hegemoni i norsk fotball tok slutt. Det ble tatt over av en nyopprykket klubb som akkurat da lå som nummer 12 i eliteserien. Nemlig Bodø/Glimt. Tekstmeldingen fra styreleder Ivar Koteng tikket inn på telefonen til trener Kåre Ingebrigtsen: Jeg må ha et møte med deg i morgen tidlig. Passer det? Ingebrigtsens svar: Nei, drar til Oppdal i kveld og er tilbake søndag, har du tid nå? Rosenborg slikket sårene og kjente på lettelsen fra Champions League-kvalifiseringen kvelden før. Islandske Valur hadde slått RBK 1–0 i det første møtet. Stemningen var ilsk mellom Kåre Ingebrigtsen og pressen dagen før den avgjørende kampen. Det hersket ikke fullstendig ro på Lerkendal. Kåre Ingebrigtsen sto foran sin kamp nummer 182 som RBK-trener. Bare Nils Arne Eggen har flere (729 kamper). Bare styret visste at det kunne bli den siste. Rosenborg slet lenge på hjemmebane, men to scoringer av Nicklas Bendtner (straffe) og Anders Trondsen roet nervene. Men så scoret Valur på et nytt straffespark tre minutter før ordinær tid – og var videre på bortemålsregelen. Rosenborgs videre avansement ble reddet av en ny Bendtner-straffe nesten tre minutter på overtid. Kåre Ingebrigtsen kunne puste lettet ut etter en tøff kveld på jobben. Styreleder Koteng pustet neppe like lett. RBK-ledelsen var slettes ikke fornøyde med utviklingen. Celtic ventet i neste runde. Koteng hadde ledet klubben i seks år og fortsatt var de ikke tilbake i Champions League. Eventyret som klubben tok farvel med allerede i 2007. Rosenborgs fall. Plasseringer i eliteserien. 2015: 1 (Trener Kåre Ingebrigtsen) 2016: 1 (Ingebrigtsen) 2017: 1 (Ingebrigtsen) 2018: 1 (Ingebrigtsen/Rini Coolen) 2019: 3 (Eirik Horneland) 2020: 4 (Horneland/Trond Henriksen/Åge Hareide) 2021: 5 (Hareide) 2022: 3 (Kjetil Rekdal) 2023: 9 (Rekdal/Svein Maalen) 2024: 4 (Johansson) 2025: 7 (Johansson) 2026: 16 etter tre kamper (Johansson). Ingebrigtsen kjørte bilen til Skippergata helt nede ved Trondheimsfjorden. I Kotengs kontorlokaler ventet ikke bare styrelederen, mens også styremedlem Rune Bratseth. Den tidligere landslagskapteinen som gjorde det meste riktig som sportslig og daglig leder i gullalderen mellom 1995 og 2002. For første gang på mine fire år møter jeg Rune i et møte. Vi prater om løst og fast. Så sier Ivar bare: Vi har lyst å avslutte arbeidsforholdet med deg på grunn av manglende utvikling. Jeg trodde han kødda. Men så ser jeg på Ivar og Rune, og ser at det ikke er kødd, fortalte Ingebrigtsen i Sør-Trøndelag tingrett i 2019. Rune Bratseth trakk seg fra klubbstyret i 2022 og ønsker ikke å uttale seg om RBK i dag. Ingebrigtsen og assisten Erik Hoftun mente seg ugyldig avskjediget og krevde økonomisk oppreisning av Rosenborg i retten. Førstnevnte fortalte at han reagerte slik: I alle år har dere lett etter en trener som vinner og tar Rosenborg tilbake til det de var, og etter alt jeg har gjort nå, så sparker dere meg! Kåre Ingebrigtsen argumenterte med at RBK hadde vunnet av syv av ni mulige titler de foregående årene. Men skjønte raskt at løpet var kjørt. Det var da Koteng angivelig foreslo at han skulle trekke seg fordi han var sliten. Ingebrigtsen smalt igjen døren bak seg. Kaptein Mike Jensen har etterpå kalt avskjedigelsen et granatsjokk. Spillerne skrev en pressemelding der de ba om at Ingebrigtsen og Hoftun skulle gjeninnsettes, men styret sto på sitt. Kåre Ingebrigtsen er i dag sportssjef i Ranheim. Han ble denne uken foreslått som en mulig erstatter for RBK-trener Alfred Johansson av sin gode venn Mini Jakobsen. Etter en periode med suksess og dominans i norsk fotball, har Rosenborg opplevd et markant fall. Avskjedigelsen av trener Kåre Ingebrigtsen i 2018 markerte et vendepunkt, og klubben har slitt med å gjenvinne sin tidligere posisjon. En kombinasjon av dårlige resultater, trenerbytter og interne uenigheter har bidratt til nedgangen. Rosenborgs problemer strekker seg utover banen, med bekymringer knyttet til klubbens ledelse og strategiske retning. Det er tydelig at Rosenborg står overfor en kompleks situasjon som krever en helhetlig tilnærming for å snu utviklingen.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sony fjernet en haug av søppelspillHele kataloger fra utviklere er slettet fra PlayStations nettbutikk.

Rosenborgs supporterleder krever Alfred Johanssons avgangSupporterlederen Inge Braa i Kjernen krever at Rosenborgs trener Alfred Johansson må gå etter lagets dårlige sesongstart. Braa mener Rosenborg er et synkende skip og at det ikke finnes andre utveier.

Rosenborgs vendepunkt: – Jeg trodde han køddaTorsdag 19. juli 2018. Et tidsskille i RBK-historien.

Rosenborgs vendepunkt: – Jeg trodde han køddaTorsdag 19. juli 2018. Et tidsskille i RBK-historien.

Rosenborgs vendepunkt: – Jeg trodde han køddaTorsdag 19. juli 2018. Et tidsskille i RBK-historien.

RBKs Fall: Da Ingebrigtsen fikk sparken og Rosenborgs hegemoni tok sluttEn dypdykk i Rosenborgs turbulente periode, med fokus på trenerskiftet i 2018 som markerte slutten på deres dominans i norsk fotball. Vi ser på hendelsene som førte til Kåre Ingebrigtsens avskjed, og hvordan det påvirket klubben.

