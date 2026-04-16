Rosenborgs rekrutteringsutfordringer: Få signeringer slår til, nøkkelspillere forsvinner

En analyse av Rosenborgs spillerstall siden Alfred Johansson tok over som hovedtrener avslører utfordringer med rekruttering og spillerutvikling. Mange spillere har forlatt klubben, og få av de nye signeringene har innfridd forventningene, noe som har skapt krisestemning og kritikk.

Det har rådet en krisestemning i Trondheim, og mange har ment at hovedtrener Alfred Johansson har fått nok tid ved roret i Rosenborg . Klubbens økonomi har sett lysere ut på papiret, med spillersalg for hundrevis av millioner kroner over få år. Samtidig har spillere som ble ansett som «vrakgods» andre steder, blomstret i andre klubber.

En bekymringsfull trend har vært at få av de nysigneringene har slått ordentlig til på Lerkendal, noe som har satt søkelyset på klubbens rekrutteringsstrategi og trenersamarbeid. TV 2 har foretatt en grundig gjennomgang av alle signeringer gjort siden Johansson tok over som hovedtrener i 2023, samt alle spillere som har forlatt klubben i samme periode. "Det har vært veldig mange utskiftninger," uttaler TV 2s ekspert Yaw Amankwah. "Mange trønderske nøkkelspillere har forsvunnet ut." Johansson har gjentatte ganger stått i pressesonen på Lerkendal for å besvare kritiske spørsmål, ofte med tidligere sportssjef Mikael Dorsin til stede i bakgrunnen. Ekspert Amankwah gir ikke den tidligere sportssjefen uforbeholden ros for jobben som er gjort de siste årene. I løpet av svenskens periode på Lerkendal har klubben hentet inn 18 seniorspillere fra andre klubber. Av disse er det et fåtall som har imponert Amankwah, selv om det fortsatt knyttes forventninger til enkelte. Listen over spillere som er hentet permanent, eller som klubben har kjøpsopsjon på, siden Johansson ankom inkluderer blant andre Tomáš Nemčík (7 millioner kroner fra MSK Zilina), Ole Selnæs (gratis fra FC Zürich), Noah Sahsah (2 millioner kroner fra FC København med tilbakekjøpsklausul), Iver Fossum (gratis fra KV Kortrijk), Simen Bolkan Nordli (rundt 12 millioner kroner fra Randers FC), Jonas Svensson (gratis fra Besiktas), Emil Konradsen Ceide (over 17 millioner kroner fra Sassuolo), Leopold Wahlstedt (6 millioner kroner fra Aarhus), og Johan Bakke (anslagsvis 4,5 millioner kroner, men TV 2 forstår at summen var høyere, fra Strømsgodset). Tallene er basert på anerkjente kilder som Transfermarkt, avisartikler og TV 2s egen informasjon, og gir et estimat på overgangssummene, da disse ofte er konfidensielle. "Når du har vært Eliteseriens svakeste lag de siste 29 rundene, har det ikke vært bra," konstaterer Amankwah, og legger til at det som leveres på banen er en direkte konsekvens av dette. Han påpeker at selv om mange skader har preget laget, er dette noe klubben har et eget ansvar for å unngå. "Johansson har vært ekstremt tydelig på at han ønsker spillere som har ferdigheter med ballen som styrke," sier Amankwah, men stiller spørsmål ved om dette har gått på bekostning av andre, like viktige egenskaper. Statistikken viser at Rosenborg er Eliteseriens dårligste lag på å vinne andreballer. "Det kan bli for mange «feinschmeckere» og for lite hår på kassen," uttrykker han. "Skal du spille i Eliteserien uten å ha det fysiske som en forse, bør du jaggu være veldig god på noen av de andre tingene." Eksperten trekker paralleller til Sverre Nypan og Marius Broholm, som kanskje ikke var kjent for sine fysiske styrker, men som veide opp for dette med ekstreme ferdigheter på andre områker. Amankwah trekker frem midtstopper Tomáš Nemčík som en svært god signering, mens midtbanespiller Ole Selnæs har vist glimt av god form. Backen Jonas Svensson vurderes som en smart signering grunnet hans lokale tilknytning, erfaring og ferdighetsnivå. Midtbanespiller Johan Bakke anses som en potensiell fremtidig suksess. Mads Bomholt, klubbens dyreste kjøp under Johansson, hadde en viktig rolle i kampen mot Sarpsborg 08. "Han har vært veldig svak så langt i år, men sesongen i fjor kunne vært enda verre for Rosenborg om ikke han leverte varene på topp," sier Amankwah. Forventningene var store til midtbanespiller Simen Bolkan Nordli, hentet for rundt tolv millioner kroner sommeren 2023. "Inntil videre vil jeg si at jeg hadde klart størst forventninger til han som har blitt kåret til årets spiller i den danske Superligaen, men han har ikke vært i nærheten av å innfri ennå," sier Amankwah. Han understreker at det er et åpent spørsmål hvor mye av ansvaret som ligger på spilleren og hvor mye som ligger på trenerens taktiske disposisjoner. "Jeg håper matchvinnerscoringen mot Sarpsborg 08 kan bli et slags vendepunkt for ham og Rosenborg," legger han til. Det aller største fokuset har vært på salget av Sverre Nypan for 170 millioner kroner til Manchester City. Andre store overganger som har fått mye medieomtale inkluderer Marius Broholm sin overgang til Lille for 70 millioner kroner, Ole Sæter som gikk gratis til Vålerenga, Noah Holm til Brann for i underkant av 20 millioner kroner, og Sander Tangvik til Hamburg. "Det største sportslige tapet synes jeg soleklart er Broholm," konkluderer Amankwah. "Han hadde kreativitet, skaperevner og kvalitet...





