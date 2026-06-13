Ruben Amorim blir AC Milans nye hovedtrener?

Etter en turbulentsperiode som trener i Manchester United, er den portugisiske treneren Ruben Amorim nå den fremste kandidaten til jobben som ny hovedtrener i AC Milan, melder italienske medier. Klubben har netto sparket Massimiliano Allegri etter en dårlig sesong, og søker etter en trener som kan gjenopplive laget og føre dem tilbake i Champions League. Amorim, som har en tydelig spillfilosofi og erfaring fra både Portugal og England, har vært i intervjuer med Milan-ledelsen og blir ansett som en god match for klubben ambisjoner.

Ruben Amorim er fortsatt i starten av sin trenerkarriere, men allerede har han skrevet historie som en av de mest eklektiske trenerne i europass fotball.

Etter en kort, men intens, periode som manager for Sporting i Lisbon, hvor han ledet laget til cupfinaler og europacup-resultater, ble han i 2024 ansatt som hovedtrener i Manchester United. Det ble en turbulente 14 måneder på Old Trafford, preget av store investeringer i spillere, men svake resultater på turfølget. Likevel vokste Amorim som profil og som taktisk tenker under presset i en av verdens mest spekulerte fotballklubber.

Hans tid i England har gitt han en unik erfaring med å håndtere media, store supplemented lag og et kravfullt miljø. Nå, etter at han forlot Old Trafford i enighet med klubben, er han klar for neste utfordring. Denne utfordringen ønsker han i en av Europas historiske giganter: AC Milan. Kaoset hos AC Milan har de siste månedene vært som et leketøy for pressen og supporterne.

Etter en resultatmessig disaster sesong, som endte med at Milan på siste valg i serieoppgjøret mot Cagliari på San Siro måtte se seg slått, og dermed mistet den siste billetten til Champions League, var det klart at noe måtte skje. Denne nederlaget var den siste dråpen. Kun dager etter, den 24. mai 2025, ble Massimiliano Allegri, som allerede hadde vært klubbens trener to ganger, endelig sparket.

Siden den gang har det pågått en heftig jakten på en ny trener, med navn som Arne Slot fra Liverpool, Oliver Glasner fra Crystal Palace, og ikke minst Ruben Amorim, som stadig vaskes frem som en av de mest lovende navnene på lista. Den portugiseren har allerede hatt intervjuer med Milan-ledelsen forrige uke, og nå melder italienske medier at han er den øverste kandidaten til jobben.

Dette skyldes ikke bare hans taktiske forstand, men også hans evne til å bygge unge lag og få resultater uten store ressurser. Tross sin relativt korte karriere har Amorim allerede vist seg å være en trener med stort overskudd og klart filosofi.

Hans tid i Manchester United, selv om den pregetes av en dårlig seiersprosent på kun 36,92 prosent og dermed ble den svakeste statistisk blant United-trenere siden Ferguson forlot klubben i 2013, blir av mange ikke sett som et fiasko, men som en læringsperiode i et ekstremt krevende miljø. I England måtte han forholde seg til et lag som var uferdig, med uregelmessige transfers og mange sykdommer.

Likevel klarte han å ta klubben til cupfinaler og gi unge talenter en plass i laget. Han har ofte sagt at fotballen hans handler om kontroll, intensitet og en klar ideologi, og han har vist at han ikke gir seg for presset. For AC Milan, som søker etter en trener som kan gjenopplive klubbens store tradisjoner og samtidig gi et moderne, angripende spill, kan Amorim være en perfekt match. Nå er alt spørsmålet om Amorim tør ta utfordringen i Milano.

Han er fortsatt en splittet profil: noen熟练掌握 hans tid i England som en mislykket episode, mens andre ser på den som en nødvendig læringsprosess for en young coach. For AC Milans ledelse, som ønsker en trener med ambisjon, men også en som tør ta vanskelige valg og bygge et nytt lag, ser det ut til at Amorim er en god kompromisskandidat.

Mannskapet har)>en historie med å hente trenere fra utlandet, som Stefano Pioli, og Amorims PORTUGISISKE bakgrunn kan også være en fordel i et land som Italy, som ofte ser til utenlandske ideer for å fornye sin fotball. Interessant nok var Andoni Iraola, som var øverst på ønskelisten før Liverpool valgte Arne Slot, også en trener med et klart filosofi.

Så valget av Amorim ville være et valg for en trener som stiller med prinsipper og et klart spill, ikke bare resultater. Målet for klubben er å komme tilbake i Champions League og kjempe på nytt for scudetto. Amorim har i intervjuer sagt at han ønsker et lag som spiller offensiv fotball og som har et ungt, dynamisk knippe av spillere.

Målet med å gå til AC Milan er derfor ikke bare å erstatte Allegri, men å starte en ny epoke. Hvis han får tilgang til klubben transferbudsjett og tiden til å bygge, kan han være rett mann for jobben. I de første møtene med Milan-ledelsen, som har vært veldig positive, har Amorim presentert en klar visjon for hvordan laget skal spille, og hvordan han ønsker å håndtere spillere, medier og publikum.

For en trener som er så ung i karrieren, er dette en stor, men også fartsfylt mulighet. Det er en sjanse for å bevise at hans fotball og prinsipper ikke bare fungerer i Portugal, men også i en av de største fotballigaene i verden, Serie A. For AC Milan er det en risiko, men med stor potensielle gevinst hvis det blir bra





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Ruben Amorim AC Milan Trener Manchester United Serie A Champions League

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