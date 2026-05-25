Rubio: Israel har rett til å forsvare seg selv under Iran-avtale, og det er viktig å fortsette det diplomatiske sporet

Rubio uttalte at Israel har rett til å forsvare seg selv under enhver Iran-avtale som måtte inngås, og at det er viktig å fortsette det diplomatiske sporet. Han sa også at USA skal gi diplomatiet alle muligheter til å vinne frem før de ser på alternativene.

Lytt til saken – Vi trodde at vi kunne få noen nyheter i går kveld, kanskje det skjer i dag. Men jeg legger ikke så stor vekt på det, sa Rubio under et besøk i India s hovedstad New Delhi mandag.

Rubio sa også at Israel har rett til å forsvare seg selv under enhver Iran-avtale som måtte inngås. – Israel har alltid hatt en rett til å beskytte seg selv. Hvis Hizbollah sender raketter mot Israel, har Israel full rett til å svare på det, sa Rubio idet han var i ferd med å avslutte besøket i hovedstaden før han satte kursen videre til Agra, der Taj Mahal ligger. Rubio sa at det er viktig å fortsette det diplomatiske sporet.

– Enten får vi i stand en god avtale, eller så må vi håndtere dette på en annen måte. Men vi skal gi diplomatiet alle muligheter til å vinne frem før vi ser på alternativene, sa utenriksministeren. – Vi har det jeg mener er et ganske solid grunnlag på bordet når det gjelder Irans evne til å åpne opp stredet og gå inn i en svært reell, betydelig, tidsavgrenset forhandling når det gjelder det kjernefysiske aspektet, sa Rubio.

Rubios uttalelser kom dagen etter at president Donald Trump sa det ikke haster med å få på plass en avtale med Iran. Det viktigste er at avtalen blir god, fortalte Trump





