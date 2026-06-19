Rubio planlegger Golf-regjon-diplomasi; Ebola-utbrudd i Kongo; Tollkutt på kylling; Volvo-tilbakekalling; Libanon-forhandlinger og mer

Amerikansk utenriksminister Marco Rubio skal besøke Golfregionen og møte utenriksministre. I Kongo er antallet ebolasmitte tilfeller nådd 933 med 245 dødsfall. I Norge senkes tollen på kylling på grunn av salmonella-utbrudd. Volvo tilbakekaller XC40 på grunn av batterioveroppheting. Libanon president takker Rubio for støtte og krever israelsk våpenhvile. Ukraina president fratatt polsk utmerkelse. Togulykke i Storbritannia.

Utenriksminister Marco Rubio vil i løpet av den kommende uken besøke flere land i Golfregionen og har planer om å møte utenriksministre fra regionen, ifølge kilder oppgitt til Axios.

Forsikret av en tredje kilde, forventes den amerikanske utenriksministeren også å samle utenriksministrene fra de arabiske golfstaters samarbeidsråd GCC til et møte i Bahrain. Disse planene viser USAs fortsatte engasjement i regionen. Helseministeren i Den demokratiske republikken Kongo har på en pressekonferanse i provinsen Ituri bekreftet at antallet ebolatilfeller nå har nådd 933, inkludert 245 dødsfall. Ituri er der den nåværende utbruddet startet, og også provinsene Nord-Kivu og Sør-Kivu er hardt rammet.

Sykdommen har også spredt seg til nab landet Uganda, hvor flere personer også er smittet og omkommet. Helseministeren roste helsepersonellets innsats og opplyste at 80 pasienter er blitt skrevet ut fra behandlingssentre etter å ha blitt frisket. Usikkerheten om utbruddet fortsetter, da det fortsatt ikke er under full kontroll. I Norge måtte politiet bruke spikermatte for å stoppe en mann i 30-årene som prøvde å slippe unna en kontroll på E16 mellom Kløfta og Nybakk i Akershus.

Ifølge operasjonsleder Henrik Larsen i politidbloggen førte mannen bilen på en farlig måte, nærved en frontkollisjon med en annen bil og forsøkte også å kollidere med politibilen. Gjennom årsaker pågrepet mannen fra Lillestrøm, som er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand og mangler gyldig førerkort. Politiet i Bergen har pågrepet en mann og en kvinne, begge siktet for vold i nære relasjoner mot deres eget barn.

Pågrepet skjedde i Bergensområdet natt til torsdag, og politiet vurderer at det er fare for bevisforspillelse. Derfor blir begge personer fremstilt for varetektsfengsling lørdag. Landbruksdirektoratet har besluttet å senke tollen på kyllingimport som en konsekvens av et omfattende salmonella-utbrudd i Norge. Det leder til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger, noe som tvinger import for å dekke etterspørselen.

Tollavgiften settes ned fra 48,40 kroner per kilo til 10 kroner per kilo, en tiltak som gjelder i seks uker og er første gang i moderne tid at slike kutt gjøres for kylling. Anslås er det at 2.000 til 3.500 tonn kyllingkjøtt må importeres. Volvo tilbakekaller 64.000 biler av modellen XC40 med motorene T4 og T5 på grunn av fare for overoppheting av batteriet under lading.

Berørte eiere oppfordres til å ikke lade bilen før den har gjennomgått kontroll på verksted, da det i sjeldne tilfeller kan føre til brann. Libanon presidente Joseph Aoun takket USAs utenriksminister Marco Rubio for amerikansk støtte, men understreket at israeliske angrep på libanesisk territorium må avsluttes for at en omfattende våpenhvile skal kunne oppnås. Presidentens kontor sa at Libanon anser dette som helt grunnleggende for de libanesisk-amerikansk-israelske forhandlingene som skal finne sted i Washington neste uke.

Forhandlingene er planlagt fra 23. til 25. juni. Rubio lovte Aoun at USA vil gi sin fulle støtte til den libanesiske regjeringens forsøk på å danne en suveren stat som slutter fred med alle naboer, og gjentatte behovet for å avvæpne Hizbollah og gjenopprette libanesisk kontroll over hele Libanons område. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har blitt fratatt Polens høyeste utmerkelse, Den hvite ørns orden, opplyser Polens president Karol Nawrocki.

Beslutningen følger etter en annoert krangel om en massakre under andre verdenskrig. Zelenskyj hadde mottatt utmerkelsen for tre år siden. Det har skjedd en alvorlig togulykke i Bedfordshire i Storbritannia, hvor forurensningstjenesten i Bredfordshire har bedt publikum holde seg unna området via X. Ifølge The Telegraph er fem luftambulanser og 30 utrykningskjøretøy på plass. Et parliamentarikere som representerer Bedford og Kempston, Mohammad Yasin, uttrykte bekymring og takket nødetatene og togpersonell for rask respons





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