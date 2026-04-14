Ruby Rose anklager Katy Perry for seksuelle overgrep: Popstjernen avviser påstandene

Skuespilleren Ruby Rose hevder Katy Perry forgrep seg på henne for nesten 20 år siden. Perrys representant avviser anklagene som falske og farlige løgner.

Den australske skuespilleren Ruby Rose (40) har kommet med sjokkerende anklager mot popstjernen Katy Perry (41), og hevder at Perry forgrep seg på henne på en nattklubb i Melbourne for nesten 20 år siden. Rose, som er kjent for sin rolle i den populære serien «Orange Is the New Black», fremmet disse alvorlige påstandene i et innlegg på sosiale medier, nærmere bestemt plattformen Threads, søndag.

Hun beskrev angivelig en hendelse som fant sted på nattklubben Spice Market i Melbourne da hun selv var i begynnelsen av 20-årene. Anklagene har umiddelbart skapt stor oppsikt og splid i underholdningsindustrien, og har allerede ført til heftige reaksjoner fra begge parter. Det hele begynte med en kommentar på Threads som refererte til Perrys hitlåt «I Kissed a Girl», og Rose svarte da med en detaljert beskrivelse av hva hun hevder skjedde.

Hun beskrev hvordan Perry angivelig nærmet seg henne mens hun hvilte på fanget til en venn, dro til side undertøyet sitt, og gned underlivet sitt mot ansiktet hennes, noe som førte til at hun våknet og kastet opp. Dette er en ekstremt belastende beskrivelse, og har naturligvis fått stor oppmerksomhet i media og blant fansen.

Rose forklarte videre at hun tidligere har fortalt historien offentlig, men valgte å fremstille den som en «morsom fyllehistorie» fordi hun ikke visste hvordan hun skulle håndtere det. Hun nevnte også at Perry senere hjalp henne med å få visum til USA, noe som førte til at hun holdt hendelsen hemmelig. Rose insisterte på at hun ikke har planer om å politianmelde saken, og hevdet at hendelsen skjedde offentlig og ble sett av flere vitner.

I tillegg til å dele sin versjon av hendelsen, hevdet Rose at hun har bilder som bevis, og utfordret Perry til å saksøke henne. Dette er et klart tegn på at Rose er fast bestemt på å stå ved sine anklager. Anklagene fra Rose kommer på et tidspunkt hvor fokus på seksuelle overgrep og maktmisbruk i underholdningsbransjen er større enn noensinne, og kan derfor få ekstra stor oppmerksomhet.

Det er viktig å huske at dette er Rose’s versjon av hendelsene, og at det er viktig å vente på ytterligere informasjon før man trekker konklusjoner. Katy Perrys representant har umiddelbart reagert på anklagene og avvist dem som «kategorisk falske» og «farlige og hensynsløse løgner».

Representanten fremhevet også at Ruby Rose har en dokumentert historie med å fremsette alvorlige anklager på sosiale medier mot ulike personer, anklager som gjentatte ganger har blitt avvist av de navngitte personene. Dette tyder på en intens kamp om sannheten, og at Perrys team er klare til å forsvare henne. Utsagnet fra Perrys representant tyder på en sterk motstand mot Roses påstander.

Spørsmålet om sannheten i disse anklagene vil sannsynligvis bli et sentralt tema i tiden fremover, og det er ventet at begge parter vil komme med ytterligere uttalelser og eventuelt bevis. Hendelsen har også ført til diskusjoner om ansvarlig journalistikk og hvordan media skal håndtere slike alvorlige anklager. Det er ventet at denne saken vil utvikle seg ytterligere, og føre til en rekke juridiske og offentlige diskusjoner.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eric Swalwell trekker seg fra guvernørvalget i California etter anklager om seksuelle overgrepKongressmedlem Eric Swalwell trekker seg fra guvernørkampen i California etter alvorlige anklager om seksuelle overgrep. Beslutningen kommer bare måneder før primærvalgene, og fører til en betydelig omveltning i det demokratiske partiet.

Read more »

Nekter for å ha misbrukt Kickstarter-midlerAshes of Creation-sjefen avviser anklager om at penger ble brukt til privat kokk og samlekort.

Read more »

Eric Swalwell trekker seg fra Kongressen etter anklager om seksuelle overgrepDemokraten Eric Swalwell trekker seg fra Kongressen etter å ha blitt anklaget for seksuelle overgrep. Flere kvinner har stått frem med alvorlige beskyldninger, noe som har ført til press fra partikolleger og et kollaps i hans valgkampapparat. Uttalelsen fra Swalwell viser en splittet holdning mellom å beklage tidligere feil og å kjempe mot anklagene.

Read more »

Demokrat trekker seg fra Kongressen etter anklager om seksuelle overgrepDen demokratiske representanten Eric Swalwell fra California varsler at han vil trekke seg fra Kongressen etter anklager om seksuelle overgrep.

Read more »

Disney-stjerners vennskap og alvorlige anklager mot Katy PerryNyheter om tidligere vennskapsbrudd mellom Disney-stjerner Selena Gomez og Demi Lovato, samt alvorlige anklager om seksuelle overgrep rettet mot Katy Perry fra skuespiller Ruby Rose. Nyhetene omfatter også reaksjoner på «Euphoria».

Read more »