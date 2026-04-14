Ruby Rose anklager Katy Perry for seksuelt overgrep: - Har meldt saken til politiet

Modellen Ruby Rose anklager artisten Katy Perry for seksuelle overgrep i et innlegg på Threads. Perry avviser anklagene, mens Rose hevder å ha meldt saken til politiet.

Den australske modellen og skuespilleren Ruby Rose , født i 1986, har sjokkert offentligheten ved å komme med alvorlige anklager om seksuelle overgrep mot den verdenskjente artisten Katy Perry , født i 1984. Anklagene ble først fremsatt i et kommentarfelt på sosiale medier-plattformen Threads , og har siden spredd seg raskt i internasjonale medier.

Rose, kjent fra roller i populære TV-serier som «Orange Is the New Black» og «Batwoman», anklager Perry for å ha forgrepet seg på henne på nattklubben Spice Market i Melbourne for flere år siden. Rose forteller at det har tatt henne nesten to tiår å dele denne historien offentlig, og uttrykker at traumer og seksuelle overgrep kan ha langvarige og dyptgripende konsekvenser. Hun forteller at hun er takknemlig for å ha funnet sin egen stemme. Rose har også meldt det påståtte overgrepet til politiet.

Etter at Rose delte sine anklager, har hun også kommet med mer detaljerte beskrivelser av hendelsen. Hun forteller at Perry skal ha brukt Roses beste venns fang til å komme nær henne. Videre hevder Rose at Perry skal ha bøyd seg ned, tatt av undertøyet sitt og gnidd seg mot ansiktet hennes. Hun hevder også å ha bilder fra hendelsen som bevis.

Roses anklager har møtt stor støtte fra mange brukere i kommentarfeltet på Threads. Flere brukere uttrykker sin tro på Roses ord. Rose selv har delt at hun vil dele sin erfaring med politiet, og forteller at hun har flere hendelser å melde. Rose har i ettertid publisert at hun har vært på politistasjonen, for å melde saken.

Katy Perry har imidlertid svart på anklagene med avvisning. Gjennom en talsperson har Perry benektet alle anklagene og kalt dem «farlige, uforsvarlige løgner». Perrys talsperson påpeker at Rose tidligere har kommet med lignende offentlige anklager mot andre individer, anklager som senere har blitt tilbakevist.

Rose var i 2020 i harde diskusjoner med Warner Brothers om dårlig arbeidsmiljø på settet. Rose har fått mye oppmerksomhet da hun uttalte at hun definerer seg som «gender fluid». Katy Perry har på sin side oppnådd verdensberømmelse med hits som «I Kissed a Girl», «California Gurls», «Firework», «Teenage Dream» og «Roar». Perry har også vært i søkelyset den siste tiden i forbindelse med sitt forhold til Canadas tidligere statsminister Justin Trudeau. Paret har blitt sett sammen på flere offentlige arrangementer, inkludert Coachella-festivalen i helgen som var.





Ruby Rose anklager Katy Perry for seksuelle overgrep: Popstjernen avviser påstandeneSkuespilleren Ruby Rose hevder Katy Perry forgrep seg på henne for nesten 20 år siden. Perrys representant avviser anklagene som falske og farlige løgner.

