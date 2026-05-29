Rumer Willis, datter av Bruce Willis og Demi Moore, har levert inn rettsdokumenter der hun anklager eksen Derek Richard Thomas for langvarig psykisk mishandling. Skuespilleren hevder at Thomas har vist et "vedvarende mønster" av "sinnssyk emosjonell mishandling", og at dette skal ha skjedd foran datteren eller når de var "fanget i bilen med ham". Willis krever hovedomsorgen for datteren og ber retten pålegge Thomas narkotikatesting på grunn av påstått "kronisk daglig marihuanabruk". Thomas avviser blankt alle anklagene.

Rumer Willis anklager eksen for psykisk mishandling

Skuespilleren hevder at Thomas har vist et "vedvarende mønster" av "sinnssyk emosjonell mishandling", og at dette skal ha skjedd foran datteren eller når de var "fanget i bilen med ham". Willis hevder Thomas kunne drive med verbale angrep i "over seks timer av gangen daglig", og at oppførselen eskalerte etter at datteren Louetta ble født i april 2023. Willis krever hovedomsorgen for datteren og ber retten pålegge Thomas narkotikatesting på grunn av påstått "kronisk daglig marihuanabruk".

Thomas avviser blankt alle anklagene. Han innrømmer at forholdet mellom dem var "usunt", men nekter for vold mot skuespilleren. Hans advokat Mike Kretzmer sier til People at de avviser samtlige anklager: "Mr. Thomas er en hengiven, kjærlig og omsorgsfull far til Louetta. Paret bekreftet bruddet i august 2024.





