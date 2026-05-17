Runar Norheim endte på tredjeplass i den danske serie

Runar Norheim scoret to av målene og assisterte på et tredje da Nordsjælland vant 4-1 borte mot Sønderjyske. Farum-klubben endte på tredjeplass. AGF endte sju poeng foran Midtjylland, mens Nordsjælland var ytterligere ti poeng bak.

Det skjedde to dager etter at det ble kjent at Solbakken har fått påvist sykdommen MS ( multippel sklerose ). 25-åringen, som er sønn av Norge s landslagssjef, hadde ikke spilt kamp siden desember, og han har vært på skadelisten som følge av synsforstyrrelser.

I forbindelse med undersøkelsene rundt dette fikk han MS-diagnosen. Han vil ikke la sykdommen stoppe fotballkarrieren, og han har allerede meldt seg klar til neste sesong. Søndag ble han byttet inn og spilte det siste kvarteret pluss tilleggstid i serieavslutningen foran 11.500 feststemte tilskuere. Les også: Måper av TV-bildene: — Griseflaks Mads Hedenstad og Kristian Arnstad spilte hele kampen for AGF, mens Solbakken kom inn for en tredje nordmann, Magnus Knudsen. Arnstad noterte assist på kampens første mål





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Solbakken MS Multippel Sklerose Norge Fotballkarriere Serieavslutning Runar Norheim Farum Nordsjælland Sønderjyske Midtjylland NTB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mannen siktet i en rekke vals- og trøggselskaper endte opp fengsletEn mæn som var kjenna for politiet i en rekke vals- og trusselselskaper landet i fengsel etter en ukeropphold i varetekt. Etterforskinga viste at han var involvert i mange slags voldshandlingar, og han var under etterretning for saker fra hvert øye.

Read more »

Heltedåden som endte i kjempekrangelLuftskipet «Norge» og Roald Amundsen fullførte en historisk flyvning over Nordpolen for 100 år siden. Turen var en stor internasjonal suksess. I ettertid endte ferden i en stor krangel melliom Nobile og Amudsen om ære.

Read more »

Rosenborg-tilbakegang på Lerkendal endte i nytt havariRosenborg-kampen på Lerkendal i Eliteserien 16. mai endte med tabbe mot Aalesund, og skaden på lagets tropp får flere til å undres over Rosenborgs framtid. Alexander Tettey, midlertidig trener, og tidligere storspiller, Steffen Iversen, uttaler store bekymringer for Rosenborgs form som dermed står bak Start og Aalesund.

Read more »

Markus Solbakken's Comeback and MS DiagnosisMarkus Solbakken, a former Norwegian international footballer, made a comeback for AGF after being diagnosed with MS (multippel sklerose). He played the last quarter and extra time in the Danish Serieafslutning, scoring an assist on the opening goal. Meanwhile, Runar Norheim scored two goals and assisted on a third as Nordsjælland won 4-1 against Sønderjyske.

Read more »