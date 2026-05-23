Ruslike handling med laserlys

Forskningstjenestens leder advarer for øyeskader, manglende kunnskap i markedet og ukjente konsekvenser av laserlys. Utfordrer folk om å tenke mer over konsekvenser av laserlys. Foretar undersøkelse av flere ulovlige lasere.
Laserlys har fått økt oppmerksomhet den siste uken, etter at en russ i Agder mistet synet på ett øye etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai.
– Vi ser dessverre at kunnskapen om hvor farlige laserlys kan være, fortsatt er altfor lav. Mange av produktene som kjøpes på nett eller i utlandet kan være langt kraftigere enn folk tror, sier forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen i Norges Blindeforbund i en pressemelding. Blindeforbundet mener saken fra Agder er en viktig påminnelse om at laser ikke er til å leke med, enten man er voksen eller barn. Blindeforbundet mener at øyeskade i denne sammenheng kan være urettferdig behandlet.
Les også: Politiet fant flere ulovlige lasere på beslaglagt buss – Skader på øynene er ofte irreversible og vil prege resten av livet ditt. Mange tar synet for gitt, helt til det ikke fungerer lenger, advarer Haugen. – Selv mindre øyeskader kan gi store utslag på livskvaliteten, du kan miste førerkortet, få problemer med å utføre presisjons arbeid eller bruke PC, og ikke minst kroniske smerter eller ubehag som igjen kan føre til hodepine, svimmelhet eller lysfølsomhet, understreker hun
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Vet ikke hvilken laser som skadet russenPolitiet får bistand til å undersøke lasere på den beslaglagte russebussen.
Read more »
Ba om laser-innstramming: - Ikke hørt tilbakeDirektorat ba for flere år siden om strengere regler for bruk av sterke lasere, men vet ikke om det ble vurdert av departementet.
Read more »
Russ ble delvis blind etter at han fikk en laser i øye på russetreffDet foreløpige undersøkelsen viser at laserne som sendes i Norge ikke er merket på forskriftsmessig måte og er ulovlige. Politiet har beslaglagt en russebuss som er knyttet til hendelsen.
Read more »
Hvor har det blitt av «pasientens helsetjeneste»?Regjeringen utfordrer det humanistiske grunnlaget for en offentlig finansiert helsetjeneste for alle.
Read more »