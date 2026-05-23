Ruslike handling med laserlys

Forskningstjenestens leder advarer for øyeskader, manglende kunnskap i markedet og ukjente konsekvenser av laserlys. Utfordrer folk om å tenke mer over konsekvenser av laserlys. Foretar undersøkelse av flere ulovlige lasere.

Laserlys har fått økt oppmerksomhet den siste uken, etter at en russ i Agder mistet synet på ett øye etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai.

– Vi ser dessverre at kunnskapen om hvor farlige laserlys kan være, fortsatt er altfor lav. Mange av produktene som kjøpes på nett eller i utlandet kan være langt kraftigere enn folk tror, sier forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen i Norges Blindeforbund i en pressemelding. Blindeforbundet mener saken fra Agder er en viktig påminnelse om at laser ikke er til å leke med, enten man er voksen eller barn. Blindeforbundet mener at øyeskade i denne sammenheng kan være urettferdig behandlet.

Les også: Politiet fant flere ulovlige lasere på beslaglagt buss – Skader på øynene er ofte irreversible og vil prege resten av livet ditt. Mange tar synet for gitt, helt til det ikke fungerer lenger, advarer Haugen. – Selv mindre øyeskader kan gi store utslag på livskvaliteten, du kan miste førerkortet, få problemer med å utføre presisjons arbeid eller bruke PC, og ikke minst kroniske smerter eller ubehag som igjen kan føre til hodepine, svimmelhet eller lysfølsomhet, understreker hun





