Ruspolitiet i Trøndelag melder rolig natt bortsett fra en hendelse med høy musikk fra russebusser

Politiet i Trøndelag har opplevd en relativt rolig natt over fylket, bortsett fra en episode der flere russebusser spilte høy musikk på en fotballbane i Namsos. Den ble tatt hånd om av politiet. I tillegg presenteres vær-, trafikk- og energioppdateringer, samt referanser til lokalavisens saketopper.

Politi et i Trøndelag melder om en rolig natt over hele fylket, med unntak av en hendelse med russen. To russebusser fra Namsos og én fra Steinkjer stilte seg opp ved fotballbanen i Kleppen i Namsos og spilte høy musikk sent onsdag kveld.

Politiet fikk flere klager på russen, og den første meldingen kom klokken 23.21. - Det var snakk om høy musikk og bass. Politiet sendte en patrulje til stedet, som snakket med vedkommende. Etter det ble det stilt, sier operasjonsleder Ketil Stene i Trøndelag politidistrikt.

For det meste oppholdsvær. Torsdag starter med noen regnbyger på Innherred, men utover dagen skal det stort sett være oppholdsvær. Temperaturen vil ligge rundt 11 grader. Det er meldt noe vind fra vest og sørvest, med vindkast på opptil 10 m/s på det meste.

Slik er Yrs tekstvarsel for Trøndelag: Sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten, i ettermiddag liten kuling. Skyet. Regnbyger, fra sent i ettermiddag regn. Her har det vært mest nedbør det siste døgnet: Pollenallergi?

Her er dagens og morgendagens pollenvarsel: Mye vegarbeid nord i fylket. Vegtrafikksentralen har ingen nye trafikkmeldinger for Innherred torsdag. Skal du derimot på tur nordover i fylket, må du belage deg på en god del stopp etter vegen. På fem ulike steder, ved Fiskumfoss og ved Harran oppvekstsenter i Grong, og ved Litlholmen, familieparken og Grøndalselva i Namsskogan, er det vegarbeid og trafikkregulering.

Slik ser det ut på vegene i vårt område akkurat nå: Dette er status på flytrafikken på Værnes: Dyrest strøm i kveld. Strømprisene har normalisert seg litt, og ligger torsdag i snitt på 49,3 øre, noe som er akkurat under prisen for Norgespris. På T-A.no.

Her er noen av sakene du kan lese om på Trønder-Avisas nettsider i dag: Hotellsjefene i Steinkjer reagerer på ordfører Gunnar Thorsens uttalelser om at byens hoteller verken har god nok kvalitet eller stor nok kapasitet. Les også Reagerer på hotell-utspill: - Rett og slett feil. Inntektene fra kortsalget har stupt fra 400.000 kroner til under 100.000 på ett år. Nå tar Verdal jeger- og fiskeforening grep for å redde både rekrutteringen og økonomien før sesongstart.

Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signalerPolitiet i Finnmark har den siste tiden avdekket manipulasjon av GPS-signaler ned i 150 meters høyde. Signalene kommer fra Russland, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Politiet: Trusselsituasjon i Øygarden(Åpen for alle lesere)

Politiet rolig natt, vær og vegarbeid i TrøndelagPolitiet i Trøndelag hadde en rolig natt med kun noen få hendelser som støyklager fra russebusser, en pågripelse for innbrudd og en bortvisning fra et utested. Værmeldingen for de neste dagene er grå og våt med regn og vind. Det er også vegarbeid på flere steder, inkludert Fylkesveg 754, Fylkesveg 6982 og E6.

Politiet i Trøndelag truer med bøter mot russebussene på grunn av støyEtterforskningsleder Kjetil Mollan og avsnittsleder Morten Mørkved i Trøndelag politidistrikt melder at politiet er lei av støyklager fra russebussene, spesielt mellom 23.00 og 06.30. Dialog har vist seg ineffektiv, og politiet varsler nå strengere tiltak, inkludert bøter på 10 000‑12 000 kroner og mulighet for inndragning av stereoanlegg, dersom forbedring uteblir. Russetiden er forlenget dette året, noe som gjør problemet mer vedvarende.

