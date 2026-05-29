Russelaget i Akershus fjerner lasere fra russebussene

Russelaget i Akershus har besluttet å fjerne alle lasere fra russebussene i fylket etter at en russ ble skadet av laserlys under et russetreff. Det er andre gang i løpet av noen uker at en russ har mistet synet på grunn av laserlys.

Politiet undersøker saken og oppfordrer alle som har lasere på russebiler og russebusser til å sjekke at utstyret tilfredsstiller norske krav. Arrangørene for årets siste store russetreff, 'Kaddatreffet', har også besluttet å slå ned på ulovlig laserbruk og har leid inn teknikere til å sjekke bussene





