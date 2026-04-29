Russen viser overraskende positiv respons på det nye regelverket som flytter russetiden til etter eksamen. Både russepresidenter og kunnskapsministeren er enige om at dette vil gi elevene bedre muligheter til å fokusere på studiene og feire fullført eksamen.

Årets russetid ser ut til å bli annerledes enn tidligere. Vanlige scener med rød- og blåkledde russ som bader i fontener, kjører handlevogner gjennom McDonald’s og gjemmer seg i busker, er foreløpig fraværende.

Endringen skyldes et nytt regelverk som flytter russetiden til etter eksamen, noe som har blitt møtt med overraskende positiv respons fra russen selv. Anna Magdalena Mosby, russepresident ved Lillesand videregående skole, forteller at de opprinnelig ønsket eksamen etter 17. mai, men aksepterer løsningen med eksamen før nasjonaldagen. Hun understreker at ingen ønsker å prestere dårlig på eksamen, og at utsatt russetid gir dem muligheten til å fokusere på studiene uten å samtidig måtte forberede seg på festligheter.

I starten var det skepsis til forslaget, da det bryter med tradisjonen. Men etter nærmere vurdering innså mange at det faktisk kan være en fordel. Mosby forklarer at varmere vær og lysere dager, kombinert med fravær av eksamensstress, vil bidra til en bedre russetid. Denne positive holdningen er ikke begrenset til Sørlandet.

Dybvadskog, russepresident for hele Vestland fylke, bekrefter at de fleste av hennes medruss er positive til det nye regelverket. Skolene har også innført egne regler, som for eksempel forbud mot russebukser før 13. mai. Også Dybvadskog innrømmer at eksamen etter 17. mai alltid var det mange ønsket, men at den nåværende løsningen virker mer logisk, da den gir mulighet til å feire fullført eksamen. Hun forventer en mer aktiv russetid når eksamenspresset er borte.

Anna Magdalena Mosby, som er på russebussen Magakhan, deler denne optimismen og ser frem til en fin russetid med jentegjengen sin. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) forklarer at regjeringen ønsker en eksamensavvikling hvor elevene kan konsentrere seg om forberedelser og prestasjon, uten å bli distrahert av russetiden. Hun påpeker at russetiden har utviklet seg i en negativ retning, og at det nye regelverket legger til rette for en mer russefri eksamensperiode.

Skolen skal ikke tilpasse seg russetiden, men fokusere på læring og et godt fellesskap. Nordtun er glad for at de ser en mer dempet feiring flere steder, og at elevene får fullført eksamen før festen starter. Hun understreker at alle de store russetreffene fra neste år vil være etter 17. mai, og at hun har mottatt mange positive tilbakemeldinger om at endringene bidrar til mer inkludering. Hun ser frem til å høre mer om dette etter russetiden.

Endringen ser ut til å bli godt mottatt av både ungdom og fylkeskommuner, og signaliserer en ny æra for russetiden i Norge





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gigantlån og skjerpede sanksjoner: EU trapper opp Ukraina-støtteEU-landene har gitt grønt lys til både et nytt lån på 90 milliarder euro til Ukraina og en ny, omfattende sanksjonspakke mot Russland.

Read more »

