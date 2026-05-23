Russen bortvist fra Gardermoen næringspark etter høy musikk-kaos

Politiet rykket ut til Gardermoen næringspark etter meldinger om høy musikk og støy fra flere busser. 48 busser ble bortvist fra kommunen, og grunneieren satte grushauger ved innkjøringen for å forhindre at bussene returnerer. Politiet har en klar oppfordring til russen om å tenke på omgivelsene når de spiller høy musikk.

Det startet med støy meldinger omtrent klokken 01.30. Det tok seg opp det neste kvarteret, med mange som ringte inn om høy musikk , sier operasjonsleder Fredrik Solbakken til VG.

Politiet rykket derfor ut. – Da var det 48 busser som hadde samlet seg. De spilte så høy musikk at bilalarmer gikk, sier Solbakken. Et par timer tidligere ble det opplyst at politiet hadde mottatt «utallige meldinger» høy musikk og støy, fra hele Jessheim.

Politiet har trolig kjørt etter lyden, og fant flere titalls busser ved Gardermoen næringspark. Grunneieren kom etter hvert til stedet med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. – Alle de 48 bussene ble bortvist fra kommunen. De var ikke lokale.

Bortvisningen gjelder i 48 timer, sier Solbakken. – Mens vi var der kom det 20 busser til. Disse ble bare snudd i døren. Det var altså til sammen 68 busser, legger han til.

Politiet har en klar oppfordring til russen: – Det er det samme som hvert år. Man må tenke på omgivelsene når man spiller høy musikk. Russen feirer bare en gang i livet, men de som bor der opplever dette hvert år, sier Solbakken.





