Russenes provokasjon mot Norge og Russland: - Ett nederlag for Putin? - Fagfolk diskuterer russenes provokasjon

En gruppe russere feiret markeringen av 81-årsdagen for seieren over nazistene under 2. verdenskrig på Svalbard fredag, en handling som ble tolket som en russisk provokasjon av Norges suverenitet. Redaktørında Barents Observer, Thomas Nilsen, mener provokasjonen kan være forsøkt for å teste Norges tålmodighet. Leder Eskil Grendahl Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener russene utfordrer Norges suverenitet. Lars Fause, sysselmester på Svalbard, den norske øya som ligger like nord for Polhavet, var kjent med markeringen og selv om han ikke deltok, mener han at det ikke kan finnes noen grunn til å reagere. Forschservers høgskole, Tom Røseth, mener president Vladimir Putin blir mer og mer bekymret for sin egen sikkerhet.

En gruppe russere feiret 81-årsdagen for seieren over nazistene under 2. verdenskrig på Svalbard fredag. Redaktør i avisen Barents Observer , Thomas Nilsen, mener dette er en russisk provokasjon på øygruppen.

Han forteller at bildene er hentet fra en video som ble lagt ut på det russiske sosiale mediet VK av Arktikugol, selskapet som drifter kullgruvene i Barentsburg. Nilsen mener det er en måte å teste Norge på og sier at russiske militæruniformer åpenbart ikke er lovlig å bære på norsk territorium. Leder Eskil Grendahl Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener det er slik de utfordrer Norges suverenitet. Og at de gjør dette med hendelser av lav intensitet og lav risiko.

Sysselmester Lars Fause på Svalbard forklarer at det var meldt om markeringen på forhånd. Han har sagt nei til å delta i markeringen siden krigen i Ukraina startet i 2022. Fause mener at hans oppdrag er ro og stabilitet, og at det å opptre langsiktig og beroligende er alltid viktig. Så langt har han lyktes bra med det.

Leder Forsvarets høgskole, Tom Røseth, forteller i Ukrainapodden at president Vladimir Putin blir stadig mer bekymret for egen sikkerhet





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Rusens Provokasjon Mot Norge Russenes Provokasjon Mot Øygruppen Russenes Markering På Svalbard Barents Observer Arktikugol Norges Suverenitet Russiske Militæruniformer President Vladimir Putin Skjerping Mot Norge Samiet Arktis Vek VK

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norges Bank hever styringsrenten til 4,25 prosentNorges Bank har økt styringsrenten til 4,25 prosent for å bekjempe inflasjonen, og DNB Carnegie varsler nå om en mulig ny renteheving allerede i juni.

Read more »

Norges Bank hever styringsrentaNorges Bank har hevet styringsrenta til 4,25 prosent grunnet vedvarende inflasjon, i motsetning til Sverige som holder renta stabil. Dette skaper utfordringer for regjeringen og kan spise opp deler av lønnsveksten.

Read more »

Norges Bank hever renten og utløser politisk kritikkEtter at Sentralbanksjef Ida Wolden Bache hevet renten, kritiserer Frp og Høyre regjeringen for brutte valgløfter og foreslår avgiftskutt for å bekjempe inflasjonen.

Read more »

Jakten på Norges beste teknologi er i gangHvem synes du bør vinne årets Norwegian Tech Award?

Read more »