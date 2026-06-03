Russetida: Politiet og kommunen forsøker å løse støyproblemet

Ness sendte inn klage til både politiet og Nordre Follo kommune etter flere netter med dårlig søvn. Politiet har registrert 87 meldinger relatert til russen, og 90 prosent av meldingene dreier seg om støy. Kristoffer Haakonsen i Follo-politiet forteller at måten russetida er organisert på gjør det vanskelig å få bukt med støyproblematikken. Kommunen og politiet har forsøkt å hjelpe, men Ness opplever at de har vært flinke til det.

Etter flere netter med dårlig søvn, sendte Ness seg nødt til å gjøre noe med situasjonen. Hun sendte derfor inn klage til både politiet og Nordre Follo kommune.

På få dager, bare siden 28. mai, har politiet registrert 87 meldinger som er relatert til russen. Ifølge Kristoffer Haakonsen i Follo-politiet dreier 90 prosent av meldingene seg om støy. Haakonsen forteller at måten russetida er organisert på gjør det vanskelig å få bukt med støyproblematikken. - Selve russebusskonseptet er utfordrende for politiet.

Når de kjører rundt i busser med så kraftige anlegg er det ingen steder vi kan sende dem hvor de ikke vil forstyrre noen, sier han og fortsetter: FÅ MØTEPLASSER: Bortsett fra landstreffene har russen få møteplasser der store ansamlinger av russ kan treffes samtidig. Bildet er fra årets landstreff på Tryvann i Oslo. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / DagbladetNatt til tirsdag mottok Øst politidistrikt melding om mye støy og en stor ansamling av russebusser på Gardermoen næringspark på Jessheim.

Flere busser fikk pålegg om å ikke spille høyt resten av natta, og flere sjåfører mottok forelegg for å ha krysset skilt om innkjøring forbudt. - Men meldingene vi får inn må prioriteres opp mot andre oppdrag som kanskje er mer prekære når det gjelder liv og helse, sier han. Da Ness besluttet å kontakte politiet og kommunen, fikk hun av flere høre at det var bortkastet å sende e-post.

Selv opplever hun at både kommunen og politiet har vært flinke til å prøve å hjelpe. - Politiet overrasket meg kanskje mest. Jeg fikk en veldig tydelig og hyggelig tilbakemelding om hvordan de ønsket å hjelpe til med å løse problemet. Ness forteller at de merker tydelig forskjell når politiet er til stede i området og når de ikke er det.

Fortsatt er det en stund igjen av russefeiringa. Datoene varierer litt mellom fylkene, men feiringa er anslått å vare til midten av juni. Den amerikanske R&B-artisten Peabo Bryson døde tirsdag, 75 år gammel. Sangeren fikk slag i helga og hadde vært under behandling.

Hva dødsårsaken er, har for øvrig ikke blitt offentliggjort. Bryson er særlig kjent for å ha sunget duett med den kanadiske stjerna Céline Dion (58) på den legendariske Disney-låta «Skjønnheten og udyret». Sangen ble en megahit og ga Dion hennes første topp ti-plassering på hitlistene i både USA og Storbritannia.

"Jeg er knust over å høre at vi i dag har mistet Peabo Bryson. Hans utrolige stemme og hans vennlige vesen speilet skjønnheten i sang og opptreden", skriver Dion på X. "For meg vil han alltid være et ekte symbol på den gleden musikken har brakt inn i livet mitt. Stemmen hans og talentet hans vil bli dypt savnet", fortsetter hun.

"Hjertet mitt er hos familien din, og måtte du hvile i fred, Peabo", avslutter hun innlegget med





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