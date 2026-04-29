Russetiden utsatt til etter 17. mai – her er årsaken

For første gang i historien er russetiden utsatt til etter 17. mai. Dette er en stor endring fra tidligere år, hvor russerne tradisjonelt har feiret i full gang før nasjonaldagen. Russetiden er nå flyttet for å unngå at eksamensstresset og festen kolliderer. Dette er en endring som har vært omstridt, men som etterhvert har fått bred aksept blant russerne selv.

Tidligere var det vanlig å se russer som ravet rundt i rundkjøringer og parker, men i år er det uvanlig stille. Årsaken er at russetiden for første gang er utsatt til etter 17. mai .

Dette er en stor endring fra tidligere år, hvor russerne tradisjonelt har feiret i full gang før nasjonaldagen. Russetiden er nå flyttet for å unngå at eksamensstresset og festen kolliderer. Dette er en endring som har vært omstridt, men som etterhvert har fått bred aksept blant russerne selv. Anna Magdalena Mosby (18), russepresident ved Lillesand videregående skole, forteller at de helst ville hatt alle eksamenene etter 17. mai.

Men siden det ikke ble tilfelle, mener hun at den nye løsningen fungerer godt. Hun forklarer at det er viktig for russerne å ikke gjøre dårlig på eksamen, og at det derfor er positivt at eksamenene kommer før festen. I starten var det mange som var skeptiske til å flytte russetiden, men etter å ha tenkt seg om, innser de at det er en fordel.

Nå blir det varmere og lysere ute, og de slipper å ha eksamensstresset hengende over seg. Dybvadskog, russepresident for Vestland fylke, er enig i at det er en god endring. Hun sier at ingen av russerne synes det ville vært gøy å feire alene, og at det er positivt at alle kan feire sammen. Hun forteller også at skolene har kommet med egne regler for russetiden, som at de ikke får ha på seg russebukser før den 13. mai.

Hun mener at det er mer logisk å feire etter eksamenene, da man da kan feire at man er ferdig. Hun tror også at det vil bli en mer aktiv russetid, siden russerne ikke lenger må stresse med eksamener. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) forklarer at regjeringen ønsker at elevene skal kunne konsentrere seg om eksamensforberedelser og prestere på eksamen, heller enn å være opptatt med russetid.

Hun sier at russetiden har utviklet seg i negativ retning, og at det nå legges til rette for en mer russefri eksamensperiode. Hun er glad for at det ser ut til å bli en mer dempet feiring flere steder, og at elevene får bli ferdige med eksamen før de starter festen.

Hun sier også at fra neste år vil alle de store russetreffene være etter 17. mai, og at hun har fått mange gode tilbakemeldinger om at endringene bidrar til mer inkludering. Russetiden er en viktig del av norsk ungdomskultur, og endringene som nå er gjort, vil sannsynligvis ha en stor innvirkning på hvordan den feires i fremtiden.

Det er fortsatt usikkert hvordan russerne vil tilpasse seg de nye reglene, men det ser ut til at de fleste er positive til endringene. Det vil være interessant å se hvordan russetiden utvikler seg de kommende årene, og om endringene vil ha en positiv effekt på både eksamensresultatene og festen selv





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russetid 17. Mai Eksamener Ungdomskultur Regelverk

United States Latest News, United States Headlines

