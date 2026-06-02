Russia Hosts 'Putins Davos' in St. Petersburg Amid Frustration Over Ukraine War

The Russian government has organized a conference called 'Putins Davos' in St. Petersburg, which has been compared to the annual World Economic Forum held in Davos, Switzerland. The conference aims to showcase Russia's economic prowess and attract foreign investment. However, the backdrop of the ongoing Ukraine war and the country's economic challenges have raised concerns among some participants.

Russland arrangerer 'Putins Davos ' i St. Petersburg. I korridorene er flere nå frustrert over krigen. HYSJ, HYSJ: Vladimir Putin vil helst ikke høre snakk om krigen – eller hvordan den påvirker økonomien i Russland.

Foto: Pavel Bednyakov / AP / NTBSiden har Vesten gitt Russland strenge sanksjoner som straff. KLARE: St. Petersburg er pyntet og klart til rikingkonferansen St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum. Foto: Anastasia Barashkova / Reuters / NTB Det er bakteppet når Vladimir Putin onsdag inviterer til St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum. Det er en konferanse som er blitt kalt 'Putins Davos' – som viser til rikingkonferansen som holdes i Sveits hvert år.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at konferansen i år virkelig er hjemsøkt av problemene Ukraina-krigen fører til. Det spørsmålet stiller en russisk deltaker til Reuters. Deltakeren blir anonymisert av hensyn til egen sikkerhet. FORSKJELLER: Noen er fortsatt rike i Moskva, men nå begynner krigen for alvor å merkes på økonomien i Russland.

Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB I Russland er det ikke populært å kalle krigen en krig – ei heller å åpent kritisere hvordan den rammer økonomien. Konferansen har tidligere vært en arena der Putin kunne skinne. Etter at han tok over som Russlands sterke leder i 1999, gikk landet gjennom 15 år med sterk økonomisk vekst.

De første årene så det ut til at Russlands økonomi klarte seg bra, men eksperter har pekt på at det var på grunn av store utgifter til forsvarsindustrien. RANT INN: Pengene rant inn i den russiske økonomien i starten av Vladimir Putins periode. Sånn er det ikke lenger. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB I år har det blitt tydelig at økonomien som helhet er under press.

I fjor vokste økonomien med bare 1 prosent, mens i første kvartal i år krympet den med 0,2 prosent. SISTE NYE: Konferansen tiltrekker seg både rikinger og foretak. Her fikk deltakerne se en robot som kunne ta imot kunder i kassa, ikledd tradisjonelle klær. Foto: Dmitri Lovetsky / AP / NTB Den russiske parlamentarikeren Renat Suleimenov sier det er umulig å få en positiv vekst, fordi granater og stridsvogner ikke er verdt noe for forbrukerne.

– Regjeringen har i prinsippet ingenting å tilby for å hente igjen veksten. Rentene er tosifrede og skatten brukes for å finansiere krigen mens investeringene minsker, sier han. Reuters skriver at russiske foretak nå vil ha slutt på krigen. Det blir sett på som den mest effektive måten å få fart på økonomien igjen.

I KRIG: Vladimir Putin leder et land i krig – og med krigsøkonomi. Foto: Alexander Nemenov / Reuters / NTB Og et lyspunkt for Putin kan være at USA faktisk er representert på rikingkonferansen. Der deltar nemlig Rodney Mims Cook Jr, som leder den amerikanske kommisjonen for kunst og arkitektur. KOMMER: Rodney Mims Cook Jr skal bygge både ballsal og triumfbue for Donald Trump.

Men først skal han til Russland. Foto: Andrew Harnik / AFP / NTB Det er kommisjonen som blant annet har styringen på arbeidet med å bygge Donald Trumps etterlengtede ballsal i Det hvite hus. I tillegg kommer den omstridte internettpersonligheten Andrew Tate til å delta, og høyresideinfluenseren Candace Owens. SAMTIDIG: Mens det er tid for konferanse i St. Petersburg, så det slik ut i Kyiv etter et russisk rakettangrep tirsdag.

Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB Oleg Vjugin, som tidligere var visepresident for sentralbanken, sier at Russland må velge mellom en økonomisk tilbakegang eller å fortsatt finansiere militæroperasjonen i Ukraina. Temaet for konferansen i år er 'pragmatisk dialog – veien mot en stabil framtid'. Konferansen blir holdt i et strengt bevoktet konferansesenter og på programmet står debatter om alt fra energiproduksjon til hvordan kunstig intelligens kan brukes i informasjonskriger





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