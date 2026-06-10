Russia's Invasion of Ukraine: Wagner Group's Invasion and Escalation of Tensions

The Wagner Group, a private military company linked to the Russian government, has shocked the world by invading Russia. New images reveal the dramatic and violent nature of the invasion. Russia's President Vladimir Putin has made a clear call to Russian soldiers at the St. Petersburg Economic Forum. The invasion has increased the risk of hybrid attacks against NATO countries, according to a military analyst. Iran has responded to the US airstrikes by shooting down a helicopter, escalating tensions in the region.

WAGNER-INVASJONEN: Den russiske private militære gruppen Wagner sjokkerte verden da de invaderte Russland. Nye bilder viser hvor dramatisk og voldelig invasjonen var. Reporter: Edward Stenlund.

Video: AP / Reuters / X / Telegram- Det er voldsomt og det er dramatisk, sier Russland-ekspert og seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) til avisa Han mener bruken av private militærsoldater gir Russland en mulighet til å nekte direkte ansvar dersom noe skulle skje. Også DIIS-forsker Karen Philippa Larsen, som er ekspert på russiske private militærgrupper, uttrykker bekymring. - Wagner-gruppa har gjort ekstrem vold til sitt varemerke.

Det bekymrer meg virkelig at så mange Wagner-soldater seiler rundt på skyggeflåten, sier hun til Danwatch. KJENT NAVN: Russiske leiesoldater fra Wagner-gruppa fotografert på en flyplass nord i Mali i 2022. Foto: Den franske hæren / AP / NTBRusslands president Vladimir Putin kom med en klar oppfordring til russiske soldater under årets St. Petersburg Economic Forum. Reporter: Sander Aadalen.

Video: ReutersIfølge Danwatch har 16 av personene i undersøkelsen kjempet for Wagner-gruppa. Flere andre skal ha tilknytning til russiske private militærgrupper som Moran Security, Redut og Africa Corps. Militæranalytiker Kenneth Øhlenschlæger Buhl ved Syddansk Universitet sier til Danwatch at soldatenes tilstedeværelse øker risikoen for hybridangrep mot Nato-land. Han peker på at personer med militær bakgrunn i teorien kan brukes til sabotasje, overvåking eller andre operasjoner fra skipene.

Det meldes om eksplosjoner flere steder i landet tirsdag kveld. President Donald Trump omtaler angrepet som «svært kraftig». President Trump beskriver angrepene som «svært kraftige» og understreket viktigheten av å svare. Det er uenighet om helikopteret ble skutt ned av Iran, som nekter for dette, mens USA hevder det motsatte.

SISTE: Irans utenriksminister Abbas Araghchi varsler at de vil svare, etter de amerikanske angrepene mot landet natt til onsdag. I et innlegg på X skriver han at USA har «valgt å teste vår besluttsomhet», til tross for det han omtaler som «nederlag på slagmarken». Angrepene mot Iran, som skal ha begynt rundt klokka 23.00 norsk tid, omtales som selvforsvarsangrep fra amerikansk side. President Donald Trump omtaler de amerikanske angrepene mot Iran som «svært kraftige» og «veldig sterke».

Han har uttalt seg til ABC News samtidig som US Central Command bekreftet at angrepene var i gang. - Jeg mener det er svært viktig å svare. De skjøt ned et helikopter, og vi er i gang med å svare i dette øyeblikk, sa Trump. KRIG: For første gang siden våpenhvilen i april har Iran skutt ballistiske missiler mot Israel, ifølge AP.

Video: Ap, reporter: Danny Son To - Dette er et svar på det de gjorde med helikopteret vårt i går kveld. Jeg mener svaret bør være veldig sterkt og kraftfullt, og det er nettopp det dette er, sa presidenten. Det iranske nyhetsbyrået Fars melder tirsdag kveld at det høres eksplosjoner i provinsen Hormozgan. Også i byen Bandar Abbas rapporteres det om eksplosjoner, ifølge iranske Mehr.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har iranske statlige medier bekreftet et projektiltreff i byen Sirik. De hevder også at øya Qeshm sør i landet er angrepet





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