Russisk bombefly styrtet i Sibir. EU krever endring i Iran før sanksjoner oppheves. Mann funnet død etter båtvelt i Valdres. Krydderblanding og spirer tilbakekalles. KI påvirker unge arbeidstakere. EU utvider sanksjoner mot Russland.

Et russisk bombefly styrtet under en øvelse i Irkutsk-regionen i Sibir, ifølge nyhetsbyrået Reuters som siterer det russiske forsvarsdepartementet. Ulykken skjedde under en rutineøvelse, og årsaken er foreløpig ukjent.

Dette er den siste i en rekke militære hendelser som har preget Russlands forsvarsevne de siste månedene. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen uttalte at Iran må endre sin oppførsel fundamentalt før EU-sanksjonene kan oppheves. Prinsippet er at sanksjonene er på plass for å endre atferd, og først når endringen er troverdig og verifiserbar, kan de fjernes. Samtidig har Iran og USA inngått en avtale som innebærer gjenåpning av skipstrafikken gjennom Hormuzstredet.

Ifølge Irans viseutenriksminister skal lettelser i sanksjonene være en del av avtalen, men USA har tidligere understreket at dette først skjer når visse betingelser er oppfylt. I Norge ble en mann i 40-årene funnet død etter en båtvelt under fisketur i Sør-Aurdal i Valdres. Han var alene i båten da den kantret, og turfølget på land oppdaget ulykken. En omfattende redningsaksjon med helikopter, dykkere og hundepatruljer ble iverksatt, men søket ble nedjustert da mannen ble antatt omkommet.

Funnet ble gjort mandag i nærheten av der båten sist ble sett. Asia Engros AS kaller tilbake produktet Ajinomoto RosDee krydderblandinger med svinekjøtt og kyllingkjøtt 900 g på grunn av manglende veterinær grensekontroll ved import til EU/EØS. Mattilsynet opplyser at produktet ikke har vært kontrollert, og at det er usikkert om det er helsemessig trygt. Svinekjøtt er ikke tillatt importert fra Thailand.

Iran varsler at de vil ta betalt for maritime tjenester for skip som passerer Hormuzstredet, men avviser at det er snakk om bompenger. Talsmann Esmaeil Baqaei sier gebyret er for navigasjonstjenester, miljøvern og skipsforsikring. USAs visepresident J.D. Vance uttaler at USA regner med at Iran ikke tar bompenger, og at spørsmålet vil diskuteres i en ny fredsavtale.

President Donald Trump hevder det er bevegelse i stredet etter fredsavtalen. En ny KI-indeks fra Frischsenteret og BI viser at det ikke er en bred jobbkrise i Norge som følge av kunstig intelligens, men blant de yngste arbeidstakerne i KI-eksponerte yrker har sysselsettingen falt. Førsteamanuensis Andreas R. Kostøl sier at dette er de tydeligste tegnene på endring i arbeidsmarkedet. EU har lagt 34 personer og 47 selskaper knyttet til russisk militærindustri og skyggeflåten til sanksjonslisten.

Samtidig diskuteres en ny større sanksjonspakke, den 21. i rekken. I Norge kaller Norske Spirer AS tilbake flere spireprodukter med alfalfa etter påvisning av salmonella. Tilbakekallingen gjelder spirer med siste forbruksdag fra 22. til 26. juni og produksjonsdato fra 8. til 12. juni. Sudanske flyktninger venter på matutdeling i en transittleir i Tsjad i mai i fjor





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