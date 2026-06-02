Russisk drone traff boligblokk i Romania - eksperter advarer om lavere terskel for angrep

En drone eksploderte i en rumensk by nær Ukraina, og vekker frykt for at Russland har senket terskelen for å angripe NATO-territorium. Romania vurderer å påberope seg Natos artikkel 4.

En drone eksploderte natt til 29. mai i et boligområde i Romania , nær grensen til Ukraina. Hendelsen har utløst debatt om Russland s terskel for droneangrep mot NATO -territorium.

Eksperter advarer om at dette kan være et tegn på at Russland har en lavere terskel for å bruke droner som kan ta livet av sivile på alliansens territorium. Den rumenske presidenten Nicușor Dan har bekreftet at 43 russiske droner fløy mot Romania fra øst, og én av dem ble avskåret av ukrainsk luftvern over grensebyen Reni. Dronen traff en leilighetsblokk i byen, og ifølge rumenske myndigheter var det en russisk Geran-2-drone, en variant av den iranskdesignede Shahed-136.

Lokale innbyggere beskriver en atmosfære av frykt og usikkerhet. Ciocan Minodara, en ung kvinne som bor i nærheten, forteller: 'Vi trodde det var en spøk. Det har vært flere falske alarmer før. Men nå er vi redde for framtida.

Vi har ingen steder å gå hvis bombene kommer.

' Hun ber myndighetene om bedre informasjon og beskyttelse. Politiet har sperret av området, og kun beboere får adgang til blokka. En annen beboer, Dediu, uttrykker håp om at det var en feil: 'Hvis det var russisk, er det dårlige nyheter for hele verden.

' Romania har vurdert å påberope seg Natos artikkel 4, og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kaller hendelsen et russisk grensekryss. Nato og vestlige ledere har fordømt angrepet. Eksperter er uenige om hvorvidt hendelsen var bevisst. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier: 'Det er særdeles usannsynlig at de gjorde det med overlegg.

Men de har tatt en utilbørlig risiko lenge.

' Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski legger til: 'Å sende droner mot Ukraina er bevisst, men at den havnet over grensen er trolig en feilberegning. ' Den amerikanske tankesmia ISW bekrefter at vrakrestene tilhører en Shahed-drone. Samtidig advarer Paul Goble, ekspert på russisk krigføring: 'Man må forvente at Putin benekter dette for å skape tvil.

' Frykten i grenseområdene er stor. Innbyggerne stiller spørsmål ved hvordan dette kunne skje og om noe verre kan komme. Romania har luftet muligheten for å be om Nato-rådslagning under artikkel 4, men foreløpig er det ikke gjort. Hendelsen understreker hvor skjør sikkerhetssituasjonen er i Øst-Europa, og hvor raskt en eskalering kan true sivile liv på NATO-territorium





