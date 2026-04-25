Russisk Dronedeler Funnet i Romania Etter Angrep på Ukraina

Vrakdeler fra en russisk drone har blitt funnet i Galati, Romania, etter et omfattende russisk angrep mot Ukraina. Hendelsen har ført til skader på eiendom, evakuering av et område og sterk fordømmelse fra rumenske myndigheter. Romania forbereder seg på å implementere et nytt antidronesystem.

Funnet av vrakdeler fra en russisk drone i den rumenske byen Galati etter nylige russiske angrep mot Ukraina har utløst bekymring og fordømmelse fra rumenske myndigheter.

Skader på eiendom, inkludert en strømmast og et anneks til en bolig, er rapportert, og et område i byen er evakuert som en forholdsregel på grunn av muligheten for at dronedelene kan inneholde eksplosiver. Hendelsen understreker den økende trusselen mot regional sikkerhet og Russlands tilsynelatende manglende respekt for folkeretten. Romanias forsvarsdepartement har sterkt fordømt Russlands handlinger, og beskriver dem som en kilde til ny usikkerhet og ustabilitet i Svartehavsregionen.

Departementet fremhever at slike hendelser ikke bare setter sikkerheten til rumenske borgere i fare, men også utfordrer Natos kollektive sikkerhet. Samtidig rapporteres det om omfattende russiske angrep mot Ukraina, hvor fire mennesker har mistet livet og minst 30 er skadet. President Volodymyr Zelenskyj har bekreftet at elleve personer er innlagt på sykehus i Dnipro etter angrep mot byen, og at det er sannsynlig at folk fortsatt er fanget i ruinene etter et angrep mot en boligblokk.

Det ukrainske luftforsvaret opplyser at Russland benyttet seg av hele 619 droner og 47 raketter i løpet av natten. Dette er en betydelig eskalering av konflikten og demonstrerer Russlands vedvarende vilje til å bruke omfattende militærmakt. Rumenske myndigheter har tidligere registrert funn av vrakrester fra nedskutte droner på rumensk territorium, etter hvert som russiske styrker har intensivert sine angrep på ukrainsk infrastruktur over Donau-elven, som utgjør grensen mellom Romania og Ukraina.

Som en respons på den økende trusselen har Romania kunngjort planer om å implementere et nytt antidronesystem, basert på amerikansk teknologi og kunstig intelligens, i løpet av kort tid. Forsvarsminister Radu Miruta har opplyst at systemet, som allerede er i bruk i Polen langs den østlige Nato-grensen, vil bidra til å styrke landets forsvarsevne. To britiske jagerfly ble sendt opp for å overvåke situasjonen fra luften, i tråd med standardprosedyre.

Innbyggere i naboregionen Tulcea ble også advart og oppfordret til å søke dekning. Selv om rumensk lovgivning tillater nedskyting av droner som utgjør en fare for liv eller eiendom, har dette ennå ikke skjedd. Situasjonen krever økt årvåkenhet og koordinering mellom Romania, Ukraina og Nato for å sikre regional stabilitet og beskytte sivile





