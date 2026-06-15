Russisk luftangrep setter fyr på UNESCO‑vernet Lavra‑kloster og rammer flere områder i Kyiv og Kharkiv

Et koordinert russisk luftangrep har blitt utført mot Kyiv den 15. juni. Katedralen i Kyiv‑Pechersk Lavra, som står på UNESCOs verdensarvliste, ble truffet og brant. Samtidig ble en boligblokk i Kyiv og flere biler i Kharkiv satt i brann, og flere titalls sivile ble såret. Statsminister Yulia Svyrydenko fordømmer angrepet som et brutalt angrep på folkets arv.

Den 15. juni ble Kyiv rammet av et koordiniert luftangrep fra russiske styrker som førte til omfattende branner og store materielle ødeleggelser i hovedstaden. En av de mest sjokkerende hendelsene var treffet på Dormition-katedralen i Kyiv ‑Pechersk Lavra , et kloster som ble grunnlagt allerede i år 1015 og som har vært et sentralt religiøst og kulturelt symbol for ortodoks kristendom i Øst‑Europa.

Katedralen er oppført på UNESCOs verdensarvliste siden 1990, og dens arkitektoniske verdier er ansett som uvurderlige. Rett etter angrepet spredte seg flammer raskt gjennom kirkestrukturen, og flammer på bildene som ble delt på sosiale medier viste en scene av total ødeleggelse. Statsminister Yulia Svyrydenko uttrykte sin fordømmelse på X og kalte angrepet "et brutalt angrep på vårt folk og vår arv", og hun la ved et bilde som skal vise klosterbygningene i flammer.

Hun understreket at dette var et bevis på de destruktive kreftene som ligger bak den russiske katoniske strategien i regionen. Samtidig som brannene raste i Lavra, melder lokale myndigheter om flere andre hendelser i Kyiv og andre byer. En boligblokk i den vestlige delen av Kyiv ble også truffet av en russisk luftrakett, noe som førte til en brann som tvang innbyggere til å evakuere.

Byens ordfører Vitalij Klitsjko informerte via Telegram at luftvernsystemene var aktivert og ba folk om å søke tilflukt. Flere biler ble også antent etter at dronelast fra russiske ubåter havnet i området. På grunn av angrepene ble hele 140 000 innbyggere i Kyiv fratatt strømmen, noe som forverret situasjonen for både sivile og redningsarbeidere. Ifølge ordføreren har ti personer blitt såret i de nylige angrepene på Kyiv, og dette tallet kan øke etter hvert som flere rammede blir rapportert.

I den østlige delen av landet, nærmere Kharkiv, melder myndighetene at minst fem personer har blitt skadet som følge av russiske strike‑operasjoner. Skadene oppsto i en kombinasjon av kunstfly og artilleristøt, og mange av de berørte er sivile som befinner seg i nærheten av militære mål. Den humanitære situasjonen i begge byer blir stadig verre, med økende antall personer som trenger medisinsk hjelp og midlertidige boliger.

Internasjonale humanitære organisasjoner har gjort et kraftig krav om umiddelbar våpenhvile og beskyttelse av kulturarv, men den pågående konflikten gjør det vanskelig å sikre nødvendige ressurser. Angrepene på både religiøse bygninger og sivile strukturer illustrerer den eskalerende dynamikken i krigen, og skaper en dypere krise som påvirker både kulturell identitet og menneskeliv i det ukrainske samfunnet





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Kyiv Lavra UNESCO Russisk Luftangrep Sivile Skadde

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