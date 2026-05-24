Russisk missilet Oresjnik brukt i Kyiv, nye trusler fra Russland, og krigens konsekvenser

Det har vært en grufull natt i Kyiv og andre byer i Ukraina, med massive ødeleggelser. Russland har tatt i bruk et skummelt og ekkelt våpen, Oresjnik, som har satt en kraftig støkk i befolkningen. Ukraina har også lykkes med å treffe oljeraffinerier over hele Russland, og Russland har full paranoia nær den norske grensen. Russland har også begynt å tape land ved fronten i Ukraina, men gevinsten er null. Russland mangler respekt for krigens regler og menneskeliv generelt, og krigen har alvorlige konsekvenser for begge parter.

Det har vært en grufull natt i Kyiv og andre byer i Ukraina. Ødeleggelsene er massive. At ikke flere liv har gått tapt, skyldes bare advarslene som kom i forkant.

Ja, det russiske missilet Oresjnik ble også tatt i bruk. Det er et skummelt og ekkelt våpen. Det satte en kraftig støkk i befolkningen i den vestlige byen Lviv da det ble brukt der i vinter. Nær den polske grensen er folk vant til å ha god tid til å finne veien til tilfluktsrommene når alarmen går.

Denne gangen kom smellet før de rakk å reagere. Derfor advarte også president Zelenskyj lørdag om at Russland kunne bruke det igjen: Folk må søke tilflukt kjapt. Men våpenet gjør ikke nødvendigvis mer skade enn missilene Russland stadig sender mot ukrainske byer. Slik det blir brukt nå, er det først og fremst et psykologisk våpen: Det er ekstremt raskt, har lang rekkevidde og er laget for å bære atomstridshoder.

Så når Russland bruker Oresjnik mot Kyiv, og det får store overskrifter over hele den vestlige verden, virker våpenet akkurat som det skal. Det kan tolkes som en påminnelse om at Russland har kjernevåpen. Selvsagt må vi fortelle nyheten om at Russland tar i bruk et nytt og potensielt svært dødelig våpen i bruke. Men vi må ikke la oss lure.

Det går virkelig feil vei for Russland om dagen. Ukraina har lyktes med å treffe oljeraffinerier over hele Russland den siste tiden. Nesten daglig setter droner oljebrønner i brann, hundrevis av kilometer fra Ukraina. Derfor har Russland full paranoia også nær den norske grensen.

Det er mye mer russisk aktivitet i norske havområder enn vanlig. Russiske overvåkningsfly flyr nå daglig i Norskehavet. Det er både oppsiktsvekkende og nytt, men handler ikke om Norge. Forklaringen er at Russland frykter ukrainske angrep, for eksempel fra skip som kommer inn til havnene ved Barentshavet.

Derfor er det økt beredskap i de russiske havnene, og mer jamming av GPS-signaler enn vanlig. Det merkes også på norsk side av grensen. Ukrainas suksess med droner og sabotasje langt inne i Russland gjør det umulig for Putin å skjule krigen for de urbane elitene. Å stenge ned internett for russerne har hverken vært populært eller tilstrekkelig for å skjule at Russland er i en ekte krig.

I april har antagelig Russland – for første gang siden storkrigen begynte – tapt land ved fronten i Ukraina. De menneskelige tapene er store, men gevinsten null. Det er åpenbart et problem for Putin. Selv på Krym har det begynt å komme tegn på svakhet.

Ukrainske styrker har i det siste hatt stort hell med å angripe landveien som binder Krym sammen med Russland. Det rammer forsyningene til de russiske troppene der, garantert til stor frustrasjon i Moskva. Den russiske begrunnelsen for det massive angrepet natt til søndag er at ukrainske styrker nylig traff det som skal være et studenthjem i den okkuperte delen av Luhansk. Ti personer skal ha mistet livet.

Ukrainske myndigheter avviser det fullstendig og hevder at det var et militært mål som ble truffet. Uansett er det vanskelig å tro på at angrepet natt til søndag utelukkende var et svar på angrepet i Luhansk. Når Russland tar i bruk det hypersoniske våpenet for tredje gang siden 2022, er det ikke fordi det går bra. Det er heller fordi det går ganske dårlig, og de må derfor ta i bruk andre virkemidler.

Men det er en påminnelse om at Russland er en farlig fiende. Putin mangler respekt for krigens regler og menneskeliv generelt. Det gjelder enten det er Russland eller Ukraina som har overtaket i krigen. Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning





Zelenskyj advarer mot Russland med sakteere luftakuser mot Kyiv og stor fare for Oresjnik-missilerPresident Volodymyr Zelenskyj advarer mot en potensiell aggressivitet mot Kyiv og uttrykker frykt for at Russland kan bruke Oresjnik-missiler, en kraftig ballistisk rakett, i Ukraina.

Ukrainas president varsler større angrep fra Russland i de neste 24 timeneDet er fryktet at Russland forberedelse et angrep med Oresjnik-missilet på Ukraina. Volodymyr Zelenskyj har innkommet med indikasjoner fra ukrainske etterretningstjenester og deres europeiske og amerikanske partnere. Russelands leder, Vladimir Putin, hevdet at det er umulig å skyte ned Oresjnik, og at det har en ødeleggelseskraft som kan sammenlignes med atomvåpen selv når det utstyres med konvensjonelle stridshoder. Det er advart om store angrep mot Ukraina som kan finne sted hvert øyeblikk i de neste 24 timene, og det samme rådet gis av Zelenskyj. Mange vestlige eksperter mener at Oresjnik-missilet er en overstatement av Russlands kapasitet til å skyte ned. Oresjnik er et mellomdistansemissil, i underkant av elleve ganger lydens hastighet og som kan treffe forskjellige mål sammenende, det kan bære både atomstridshoder og konvensjonelle stridshoder. Putin annonserte at produksjonen var i gang i fjor sommer. Det advares om en sammenhengende terror er: Få integrert til et utrykningsrom umiddelbart om flyvarsel soner, og ha beredskap. russian madness knows no limits, so please protect their lives and defend their lives.

Russland beskyldes for å ha brukt en hypersonisk rakett mot Kyiv i en mislykket angrepUkraina anklager Russland for å ha brukt en hypersonisk rakett mot Kyiv, og rapporter om omfattende drone- og raketangrep mot hovedstaden. Russland bekreftet at de hadde brukt droner og raketter, men avviste anklager om at de hadde brukt en hypersonisk rakett.

Ukraina: Russland har brukt skrekkvåpenRussland har brukt det hypersoniske Oresjnik-missilet mot Kyiv-regionen, ifølge ukrainske medier.

