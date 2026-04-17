Russisk rakett lyser opp nattehimmelen over Norge

Et uvanlig lysfenomen observert over flere steder i Norge natt til fredag viser seg å være en russisk Sojus-rakett som skjøt opp militære satellitter. Fenomenet ble sett fra Bodø og Hamarøy, og forklares av eksperter som det øverste trinnet på raketten.

Fredag natt opplevde flere nordmenn et uvanlig lysfenomen på himmelen. Geir Andreassen fra Bodø sentrum var en av dem som fikk se lyset. Han var akkurat på vei til sengs da han oppdaget noe stort og skyaktig på nordhimmelen.

Lysfenomenet, som hadde et synlig nivå høyere enn det han klarte å fange på bilde, dukket opp rundt halv to om natten. Lyset beveget seg vestover mot horisonten og forsvant etter omtrent ett minutt. Andreassen rakk å ta et par bilder før lyset ble skjult bak bygningene. Han beskriver det som lignende en sky, men mistenker at det kan ha vært en rakett, noe han aldri hadde sett maken til tidligere.

Fenomenet ble observert flere steder i Norge, inkludert Hamarøy. Det dreier seg med stor sannsynlighet om en russisk rakett, etter at det russiske forsvarsdepartementet meldte om oppskytning av en romrakett natt til fredag, som rapportert av NRK. Raketten det er snakk om, Sojus-2.16, ble skutt opp fra rombasen Plesetsk i det nordvestlige Russland på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Om bord var det militære satellitter, ifølge nyhetsbyrået Tass. Romfartsekspert Hallvard Sandberg forklarer at lyset som observeres stammer fra rakettens øverste trinn, som setter de hemmelige satellittene i bane.

Også svenske og finske medier har dekket hendelsen. Finsk politi bekrefter på sine nettsider at det var en russisk bærerakett som ble skutt opp. Ifølge deres etterforskning var raketten synlig på lang avstand og førte til flere henvendelser til myndigheter langs Finlands østgrense. Finsk politi forsikrer imidlertid om at raketten ikke utgjorde noen fare for de som så den.

Det er verdt å merke seg at lysfenomener på himmelen har blitt observert ved flere anledninger i Salten-området og Nord-Sverige. For bare en uke siden ble det rapportert om lignende lys fra blant annet Hamarøy, Saltdal og Fauske. I de tilfellene dreide det seg derimot om Starlink, Elon Musks satellittbaserte internettjeneste, som eies og utvikles av SpaceX for å tilby høyhastighetsinternett





