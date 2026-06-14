Russisk soldat med bensinmangel på grensen til Ukraina

En russisk soldat har drodd fra frontlinjen i Ukraina og til Rostov oblast i Russland for å fylle bensin som han skal ta med seg til soldatene han kjemper sammen med. Rostov ligger rett på grensen mellom de to landene.

Vi har ikke bensin, sier en desperat russisk soldat på en video Nettavisen har tilgang til. Soldaten har dratt fra frontlinjen i Ukraina og til Rostov oblast i Russland for å fylle bensin som han skal ta med seg til soldatene han kjemper sammen med.

Rostov ligger rett på grensen mellom de to landene. Russland-forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), sier til Nettavisen at Ukrainas mange angrep mot russisk oljeinfrastruktur har ført til problemer for bensinforsyningen i Russland. Først på Krym-halvøya, men det har spredd seg videre i Russland. Angrepene gjør at Russland taper mye penger på tapte oljeinntekter.

Godzimirski trekker også fram at det skaper uro og tilløp til panikk i det russiske samfunnet. Folk i Russland begynner å merke det godt. En rekke bensinstasjonskjeder i Moskva by har innført restriksjoner på salg av drivstoff, og også i Tatarstan er det begrensninger. Det kan skape panikk i Russland.

Folk er avhengige av bil. Drivstoffmangelen rammer russisk sivil luftfart. Russland har innført restriksjoner på salg av flydrivstoff. Flyanalytiker og eier av Winair AS, Hans Jørgen Elnæs kalte det et klart tegn på at det begynner å bli mangel på flydrivstoff i landet.

Tilbake til den russiske soldaten som dro til Rostov for å fylle bensin, skriver den russiske krigsbloggeren Romanov at bensinmangelen for russiske soldater langs frontlinjen er høyst reell. Alle bensinstasjoner i Rostov nektet å fylle drivstoff i tønnene soldaten hadde med seg. I videoen som han selv har publisert kommer det fram at salgsnekten skyldes sikkerhetsregler: Hadde soldaten tatt meg seg bensinkanner kunne han fylt, men tønnene han hadde på lastebilen var ikke godkjent for fylling av bensin.

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