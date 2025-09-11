Russiske droner krysset polsk luftrom - Nato gjennomfører krisemøte

Store antall russiske droner fløy over polsk territorium natt til onsdag, noe som førte til et nød-møde i Nato. Polen skutt ned flere droner som ble oppfattet som trusler. Russ Russland hevder at de ikke hadde planer om å angripe Polen.

Det er mye som tyder på at dette er et russisk forsøk på å teste Nato i en veldig spent situasjon, sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at et stort antall russiske droner fløy inn over polsk territorium natt til onsdag. At flere droner kom via Belarus, sier Eide «styrker mistanken om en villet handling». Polen s statsminister Donald Tusk opplyser at det var 19 krenkelser av polsk luftrom og at flere droner som ble oppfattet som trusler, ble skutt ned.

Onsdag har Nato gjennomført et krisemøte. Møtet ble kategorisert som et artikkel 4-møte, altså at Polen kan rådslå med medlemmene når et medlemslands territoriale ukrenkelighet er truet. Ifølge Eide ble ikke artikkel 5 diskutert, retten til individuelt og kollektivt selvforsvar. Polen: – Klar til å reagere Grensekrenkelsene skjedde etter at det ukrainske luftforsvaret sent tirsdag kveld meldte om fiendtlige droner over vestlige deler av Ukraina. Polske og allierte jagerfly ble satt inn for å sikre polsk luftrom. Befolkningen i tre regioner i Polen ble bedt om å holde seg innendørs og flere flyplasser ble stengt. – Vi er i en situasjon som ligger nærmest væpnet konflikt siden andre verdenskrig, sier statsminister Tusk. Han innkalte regjeringen onsdag morgen. – Polen er klar til å reagere på angrep og provokasjoner, uttalte Tusk under krisemøtet. Russlands forsvarsdepartement uttaler at de ikke har hatt planer om å angripe mål i Polen og sier at de vil diskutere nattens krenkelse med Polen. Russlands chargé d'affaires i Polen Andrej Ordasj fremholder at Polen ikke har fremlagt bevis for at dronene som ble skutt ned over landets territorium, var av russisk opprinnelse. – Vi anser anklagene som grunnløse, sier diplomaten til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti. Polens statsminister sier at de fleste dronene fløy inn fra Belarus. Belarus' viseforsvarsminister Pavel Muravyeiks hevder at dronene krysset inn i luftrommet ved et uhell, etter at navigasjonssystemet deres ble blokkert. Et hus i Lublin-regionen vest ble truffet av en russisk drone, ifølge polsk politi. Reaksjonene på nattens hendelse har vært sterke på vestlig side. Natos generalsekretær Mark Rutte kaller den russiske aggresjonen «totalt hensynsløs». – Sist natt viser at vi klarer å beskytte Natos landområder og luftrom, sier Nato-sjefen, før han kommer med en klar melding til Vladimir Putin: – Stopp krigen i Ukraina. Ikke gå inn i alliert luftrom. Du skal vite at vi står klare, at vi er årvåkne og at vi vil forsvare hver eneste tomme av Natos territorium. EUs utenrikssjef Kaja Kallas mener krenkelsen var forsettlig. – Russlands krig eskalerer, den tar ikke slutt. Indikasjoner tyder på at de russiske dronene i det polske luftrommet var der med vilje, og ikke var et uhell, skriver Kallas på X. Både statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide har gitt uttrykk for at nattens grensekrenkelser av polsk luftrom er fullstendig uakseptable. – Polen har vår fulle støtte, skriver Støre på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttaler på X at økende bevis tyder på at retningen på droneangrepet ikke var et uhell. Hovedlærer ved Krigsskolen Palle Ydstebø er enig med ham. – En provokasjon– Jeg tror ikke det var et russisk angrep, men mer sannsynlig en provokasjon, sier Ydstebø. – Hvorfor skulle Russland ønske å provosere? – For å oppnå det de har jobbet med ganske lenge: å svekke alliert samhold. De kan ha tolket Trumps unnfallenhet slik at dette kan de risikere. Blir ikke reaksjonene tydelige fra Nato og europeisk side, kan russerne tolke det som svakhet. Førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen Lars Peder Haga mener at overflygningene over polsk territorium mest sannsynlig ikke skjedde med vilje. – Jeg kan ikke utelukke at det er en provokasjon, men holder det for mindre sannsynlig. Det er ikke i russisk interesse å trekke Nato mer inn i krigen, sier Haga. Overingeniør ved dronegruppen i forskningsinstituttet NORCE Nils Håheim-Saers tror at dronene som kom inn over Polen, løy den ruten russerne hadde planlagt. – At droner skulle ramle over grensen ved en glipp i så stort antall, fremstår som vanskelig å forklare, sier droneeksperten til VG





