Analytikere hevder Russland benyttet seg av grensehendelser som en bevisst strategi for å skremme naboland og forhindre vestlig enighet. Samtidig bygger Sverige Gotland om til en militær Festning i møte med russiske trusler.

Den russiske dronehendelsen i Romania nær grensa til Ukraina har skapt betydelig internasjonal spenning og utfordretørt. Ifølge analytikeren Paul Goble, en tidligere sovjetekspert med bakgrunn fra CIA og det amerikanske utenriksdepartementet, var slike inntrengninger ikke tilfeldige, men en bevisst taktikk fra Moskva.

Goble påpeker at Russlands offentlige benektelser er en forutsigbar strategi for å svekke vestlige reaksjoner og forhindre en enet front mot Russlands aggressive handlinger mot et NATO-land. Han er overbevist om at president Vladimir Putin, selv om han ikke nødvendigvis kjente til alle detaljer, gav grønt lys for å bruke russiske droner mot Romanian territorium. Motivsetningen er knyttet til Russlands bekymring over Moldovas økende tilnærming til Romania og NATO.

Moskva bruker ifølge Goble slike grensehendelser som et redskap for å skremme moldovanske myndigheter, spesielt i en tid der forholdet mellom Moskva og Chișinău er spent. Natt til 29. mai traff en russisk Geran-2-drone et boligbygg i byen Galați og skadet to sivile. Rumenske myndigheter har bekreftet at vrakrester stammer fra denne typen drone, som også ble sporet av Institute for the Study of War (ISW). Utenriksminister Oana Toiu understreket at Russland bærer fullt ansvar for hendelsen.

Mens den russiske presidenten Putin under et besøk i Kasakhstan hevdet å ha fått vite om Hendelen for første gang den dagen, og avviste at Russland hadde noe med det, er eksperter som førsteamanuensis Haga ved Luftkrigsskolen svært skeptical til russiske benektelser. Haga forklarte at Russlands droneoperasjoner mot Ukraina fra Svartehavet ofte leder til avvik når dronene retter seg mot mål i nærheten av grensen, som den ukrainske byen Izmajil.

Han vektla at det er kort avstand mellom Ukraina og Romania, noe som gjør uhell sannsynlig når russiske droner flyr mot Izmajil. Han mente det er særdeles usannsynlig at inntrengingene skjer "uten overlegg", men at Russland har tatt en utilbørlig risiko over tid. Dette spekulerer i at dronene kanskje siktet på å krenke grensa uten å provosere til fullt ut luftvern fra Ukraina. Samtidig med at spenningen i Øst-Europa øker, intensiverer Sverige og NATO på Gotland i Østersjøen.

Øya, som ligger kun 300 kilometer fra russiske Kaliningrad, anses som en av NATO`s mest utsatte frontlinjer. Derfor arbeider man på spreng med å omdannøya til en "militær festning" For å stanse eventuelle russiske ambisjoner. Sverige har allere investert over 200 millioner euro i opprustning av øya, inkludert store militærøvelser som Aurora 26 med moderne artillerisystemer.

Eksperter som Niklas Granholm fra det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut påpeker at kontroll over Gotland gir strategisk makt over Østersjøen, siden dagens våpensystemer med lang rekkevidde kan dekke store områder. Hvis Russland skulle kunne etablere luftvern på øya, ville det reelt sett blokkere NATO`s evne til å hjelpe baltiske stater og Finland.

Etter kalde krigen var forsvaret på Gotland kraftig nedbemannet, men i lys av Russlands aggresjon mot Ukraina har Sverige reversert denne trenden og frontierer øya som et kritisk punkt for alliert sikkerhet. Begge hendelser -- den russiske droneinntrengningen i Romania og militær opprustningen på Gotland -- understreker en eskalerende strategisk konfrontasjon mellom Russland på den ene siden og NATO på den annen, med grenseområder som blir arenaer forprovokasjoner og allierte preparasjoner





