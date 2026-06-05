Russiske myndigheter forsøker å presse brukere over på den statlig støttede meldingsappen Max, mens populære tjenester som Whatsapp og Telegram er blitt vaskeligere å bruke. Mange russere er redde for at sikkerhetstjenestene overvåker og leser meldingene deres. Inga, en kvinne i femtiårene, sier at mange av dem som forstår hva som skjer, er bekymret nå. Andre russere er redd for FSB og mener at Ukraina fremstilles som en ynkelig og underlegen motstander.

Russiske myndigheter forsøker å presse brukere over på den statlig støttede meldingsappen Max, mens populære tjenester som Whatsapp og Telegram er blitt vaskeligere å bruke.

Russerne er også bekymret for systematiske internettutfall og forbud mot ulike meldingstjenester. Mange er redde for at sikkerhetstjenestene overvåker og leser meldingene deres. Inga, en kvinne i femtiårene, sier at mange av dem som forstår hva som skjer, er bekymret nå. Hun begynner å føle på en apati og er bekymret for at disse angrepene skal være effektive for å hjelpe Ukraina med å nå sine mål.

Andre russere er redd for FSB og mener at Ukraina fremstilles som en ynkelig og underlegen motstander





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