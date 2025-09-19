Russiske jagerfly krenket estisk luftrom – Nato og EU reagerer

Etter at russiske jagerfly krenket estisk luftrom, reagerer Nato og EU med fordømmelse og løfter om støtte til Estland. Hendelsen beskrives som en ekstremt farlig provokasjon.

Forsvarsminister Hanno Pevkur i Estland beskriver hendelsen som usedvanlig brutal. Estiske myndigheter har overlevert en protest til en russisk toppdiplomat i landet, ifølge Reuters. Nato s talsperson, Allison Hart, opplyser på X at Nato reagerte umiddelbart og avskjærte de russiske flyene. Hart uttrykker at dette er et nytt eksempel på Russland s hensynsløse oppførsel og Nato s evne til å respondere.

Fredag kveld rapporterte polske grensevakter om at to russiske jagerfly hadde krenket sikkerhetssonen til oljeplattformen Petrobaltic i Østersjøen. \Estlands statsminister, Kristen Michal, annonserte på X at de vil be om et artikkel 4-møte i Nato som følge av krenkelsen. Michal understreket at slike brudd er fullstendig uakseptable. Estlands regjering har besluttet å be om Nato-konsultasjoner i henhold til artikkel 4. Nato bekreftet fredag kveld at de har mottatt Estlands forespørsel, og at de vil diskutere hendelsen tidlig i neste uke, ifølge Reuters. Artikkel 4 i Atlanterhavspakten i Nato fastslår at medlemmene skal rådslå med hverandre dersom en av dem mener at en parts territoriale integritet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) uttrykte i en e-post til NTB at hendelsen er en alvorlig og uakseptabel handling som bryter med internasjonal rett og utgjør en direkte trussel mot sikkerheten i regionen. Han understreket Norges fulle solidaritet med Estland og den tette kontakten med de baltiske allierte. Eide forventer at Russland umiddelbart forklarer seg og avstår fra ytterligere provokasjoner. \Det er rapportert at russiske jagerfly har krenket estisk luftrom fire ganger i år. Utenriksminister Margus Tsahkna karakteriserer hendelsen som enestående frekk. Tsahkna mener at Russlands stadig økende testing av grenser og aggressivitet må møtes med raskere politisk og økonomisk press. António Costa, presidenten for Det europeiske råd, uttrykte på X at EU står i solidaritet med Estland. De vil ta opp sin kollektive respons på Russlands handlinger på det uformelle møtet i Det europeiske råd i København 1. oktober. EUs utenrikssjef, Kaja Kallas, beskrev krenkelsen som en ekstremt farlig provokasjon, og bemerket at dette er den tredje krenkelsen av EUs luftrom på kort tid, noe som ytterligere eskalerer spenningene i regionen. Kallas er i tett kontakt med den estiske regjeringen og vil fortsette å støtte medlemslandene i å styrke forsvaret med europeiske ressurser. Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, har også uttalt seg på X, og understreket at de vil svare på enhver provokasjon med besluttsomhet, samtidig som de investerer i en sterkere østflanke. Von der Leyen oppfordrer EUs ledere til raskt å godkjenne den 19. sanksjonspakken





Aftenposten / 🏆 31. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Estland Russland Nato Luftromskrenkelse EU

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Estland sier luftrommet deres er krenket av russiske kampflyTre russiske kampfly krenket Estlands luftrom fredag, opplyser landets myndigheter.

Les mer »

Estland sier luftrommet deres er krenket av russiske kampflyTre russiske kampfly krenket Estlands luftrom fredag, opplyser landets myndigheter.

Les mer »

Estland sier luftrommet deres er krenket av russiske kampflyTre russiske kampfly krenket Estlands luftrom fredag, opplyser landets myndigheter.

Les mer »

Estland sier luftrommet deres er krenket av russiske kampflyTre russiske kampfly krenket Estlands luftrom fredag, opplyser landets myndigheter.

Les mer »

Tre russiske jagerfly skal ha krenket luftrommet i EstlandDet rapporterer estiske myndigheter, ifølge Reuters. EUs utenrikssjef kaller krenkelsen en «ekstremt farlig provokasjon».

Les mer »

Estland ber om artikkel 4-møte i Nato etter at russiske kampfly krenket estisk luftromTre russiske kampfly krenket estisk luftrom i rundt tolv minutter fredag. Også EU og Nato har reagert kraftig.

Les mer »