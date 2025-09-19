Russiske Kampfly Krenker Luftrommet: NATO Reagerer og Øker Spenningen i Østersjøen

Flere hendelser med russiske kampfly over Østersjøen har utløst reaksjoner fra NATO og berørte land. Krenkelsen av Estlands luftrom har ført til sterk fordømmelse og bekymring for økt aggresjon fra Russland. Samtidig har en hendelse i Polens sikkerhetssone bidratt til å øke spenningen ytterligere.

Lytt til saken.\Fredag ble det rapportert om to separate hendelser som involverte russiske kampfly over Østersjøen . Den første hendelsen, som fant sted i Estland s luftrom, førte til at NATO -styrker avskjærte tre russiske fly. Den nordatlantiske rådet, Nato s viktigste beslutningsorgan, er planlagt å møtes tidlig i neste uke for å diskutere hendelsen.

Russland har via sitt forsvarsdepartement avvist å ha krenket Estlands luftrom, og hevder at flyene utførte en rutinemessig flytur i samsvar med internasjonale luftromsregler. De russiske myndighetene insisterer på at ingen grenser for andre nasjoner ble krysset, noe de sier støttes av objektiv overvåking.\USAs president Donald Trump har uttrykt sterk bekymring over hendelsen, og antyder at det kan oppstå store problemer. Han har uttalt at han vil vurdere situasjonen nærmere. Estlands regjering har på sin side fordømt krenkelsen som en historisk og frekk handling, et klart tegn på økende russisk aggresjon. Estlands utenriksminister Margus Tsahkna karakteriserte hendelsen som enestående brutal og fremhevet at dette var den fjerde gangen russiske kampfly har krenket estisk luftrom i år. Den svenske Försvarsmakten bekreftet at deres JAS 39-jagerfly markerte seg mot de russiske flyene over Østersjøen. Estland har formelt levert en protest til Russlands øverste diplomat i landet.\Den andre hendelsen involverte krenkelse av Polens sikkerhetssone nær Petrobaltic-plattformen, hvor to russiske jegerfly ble registrert i lav høyde. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen har spekulert i om disse hendelsene kan være en tilsiktet maktutøvelse, spesielt med tanke på at de skjedde samtidig. EU-kommisjonens utenrikssjef har advart om at slike krenkelser er en ekstremt farlig provokasjon. Norges utenriksminister Espen Barth Eide har understreket alvoret i situasjonen og bekreftet at Norge er i tett kontakt med de baltiske allierte. Kallas, EU-kommisjonens utenrikssjef, advarer om at Putin tester Vestens vilje og at det er viktig å ikke vise svakhet. NATO har bekreftet hendelsen og fremhevet Natos evne til å respondere på russisk oppførsel. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har uttalt at Europa står sammen med Estland og vil svare på enhver provokasjon. Denne situasjonen føyer seg inn i en bekymringsfull trend, hvor NATO tidligere har advart Russland mot lignende krenkelser.\I etterkant av hendelsen, har Estland bedt NATO om å iverksette Artikkel 4 i Atlanterhavspakten, som innebærer konsultasjoner mellom de allierte. Flyene skal angivelig ikke ha hatt forhåndsgodkjenning, transpondere slått på, eller toveis radiokommunikasjon med estiske flytrafikktjenester. Hendelsene har ført til økt spenning i regionen og understreker behovet for å styrke økonomisk og politisk press mot Russland. Dette er en utvikling som krever nøye observasjon og koordinert respons fra det internasjonale samfunnet





