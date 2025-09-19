Russiske kampflyhendelser over Østersjøen: NATO reagerer på krenkelse av Estlands luftrom

To separate hendelser med russiske kampfly over Østersjøen har utløst sterke reaksjoner fra NATO, Estland og flere vestlige land. Estland hevder at russiske fly krenket deres luftrom, mens Russland avviser anklagene. Hendelsene har ført til økt spenning og bekymring i regionen.

Fredag ble det rapportert om to separate hendelser med russiske kampfly over Østersjøen , noe som umiddelbart skapte bekymring og reaksjoner fra NATO , Estland og andre internasjonale aktører. Den første hendelsen involverte tre russiske MiG-31 jagerfly som, ifølge NATO , ble avskåret i Estland s luftrom. Estland hevder at flyene krenket deres luftrom i hele tolv minutter uten tillatelse, noe som har ført til sterke reaksjoner og en offisiell protest til Russland .

Den estiske regjeringen har beskrevet hendelsen som en «enestående brutal» krenkelse og har bedt NATO om å iverksette Artikkel 4 i Atlanterhavspakten, som innebærer konsultasjoner mellom allierte. Samtidig har Sverige også vært involvert, der deres fly gikk opp for å markere seg mot de russiske. I tillegg har polske grensevakter meldt om en separat hendelse der to russiske jegerfly krenket sikkerhetssonen til Petrobaltic-plattformen. Hendelsene har utløst en rekke reaksjoner fra internasjonale aktører og er sett på som en alvorlig eskalering av spenningen i regionen.\Reaksjonene på hendelsene har vært kraftige og raske. USAs president Donald Trump har uttalt at han ser alvorlig på saken og at det kan bli store problemer. Fra EU har utenrikssjef Josep Borrell beskrevet krenkelsen som en «ekstremt farlig provokasjon», mens EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har uttalt at Europa står sammen med Estland og vil svare på enhver provokasjon. Norges utenriksminister Espen Barth Eide har sagt at hendelsen er en «alvorlig og uakseptabel handling» og at Norge er i tett kontakt med de baltiske allierte. NATO har bekreftet hendelsen og understreket deres evne til å respondere. Russland på sin side avviser påstandene om krenkelse av Estlands luftrom og hevder at flygingen ble utført i samsvar med internasjonale regler, men at de ikke har krenket luftrommet. Det russiske forsvarsdepartementet hevder at flyene holdt seg over nøytrale farvann og fulgte en fastsatt rute. Russland understreker også at flyene ikke avvek fra den avtalte flygeveien, noe som kompliserer situasjonen ytterligere.\Hendelsene har ført til en økt spenning i forholdet mellom Russland og vestlige land, og flere eksperter har uttalt at hendelsene kan være en form for maktutøvelse eller en test av Vestens vilje. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen peker på det påfallende ved at dette skjer samtidig. Han spør om det er en tilsiktet maktdemonstrasjon. Hendelsene kommer i en tid med allerede økte spenninger i regionen, inkludert bekymringer rundt grensekrenkelser og russisk militær aktivitet. Krenkelsene av luftrommet, spesielt den i Estland, er blitt sett på som en alvorlig handling som bryter med internasjonal rett og truer sikkerheten i regionen. I tillegg til de konkrete hendelsene, fremheves det at flyene skal ikke ha hatt forhåndsgodkjenning og transpondere var slått av, samt at flyene skal heller ikke ha hatt toveis radiokommunikasjon med estiske flytrafikktjenester. Dette tyder på at det er en økning av aggressivitet og uansvarlig oppførsel fra russisk side, og internasjonale aktører krever nå raske svar og handlinger for å dempe eskaleringen av spenningen





