Russiske kirkegårder fylles – rekrutteringen stagnerer

Antall døde russiske soldater øker, samtidig som det blir stadig vanskeligere for Putin-regimet å rekruttere nye styrker. Eksperter advarer om en økonomisk krise og økende misnøye i Russland.

Russiske kirkegårder fylles med falne soldater samtidig som Vladimir Putins regime sliter med å rekruttere nye styrker. Eksperter peker på økende bevissthet om krigens reelle risiko og en svekket russisk økonomi som årsaker til nedgangen i rekruttering.

Situasjonen i Ukraina har stabilisert seg for russiske styrker, og fremgangen har stoppet opp. Analyser fra Institute for the Study of War (ISW) viser en tydelig nedadgående trend i rekrutteringen av nye soldater, noe som direkte påvirker Russlands evne til å opprettholde offensiven og har ført til tap av områder på slagmarken. Tapstallene har vært konstant høye siden invasjonen i februar 2022, med russiske estimater som antyder over 1,3 millioner drepte eller alvorlig sårede soldater.

Et interessant signal kommer fra Ilya Remeslo, en tidligere Putin-støttespiller og krigsblogger, som nå krever at Putin stilles for retten for krigsforbrytelser. Dette vitner om en voksende misnøye selv innenfor kretsen av de som tidligere støttet krigen. Russland sliter nå med å rekruttere de nødvendige 30 000 soldatene månedlig, et problem som begynte å vise seg mot slutten av 2023 og nå truer med å bli kritisk.

Tidligere kunne russiske myndigheter friste med høye lønninger, men sanksjonene har redusert statens økonomiske handlingsrom. Generalløytnant Arne Bård Dalhaug understreker at kombinasjonen av dårligere økonomiske insentiver og den åpenbare risikoen for å dø i krigen har en dempende effekt på rekrutteringen. Selv om Putin forsøker å kontrollere informasjonsflyten, kommer historier fra krigsinvaliderte soldater tilbake til Russland og utfordrer den offisielle propagandaen. Den økonomiske situasjonen i Russland forverres raskt.

Sveriges militære etterretnings- og sikkerhetstjeneste advarer om en potensiell økonomisk katastrofe, og peker på manipulering av tall og behovet for vedvarende høye oljepriser for å finansiere krigen. Russlands sparepenger, det såkalte «oljefondet», har krympet dramatisk fra 1200 milliarder kroner i 2022 til omtrent en tredjedel. Dette tvinger Putin til å øke skatter og avgifter internt, noe som skaper misnøye i befolkningen.

Dalhaug påpeker at den økende dødeligheten og invaliditeten, kombinert med manglende økonomiske insentiver, fører til at færre russere er villige til å melde seg til tjeneste. Russland forsøker å hente inn 20 000 nye soldater fra reservestyrkene, men eksperter tviler på at de har tilstrekkelig med ressurser til å fylle de operative hullene. Situasjonen indikerer at Russlands evne til å føre krigen i Ukraina er under økende press, både militært og økonomisk





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Ukraina Krig Rekruttering Økonomi

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »