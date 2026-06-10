Russiske leiesoldater fra Wagner og andre grupper seiler i danske farvann

En ny internasjonal undersøkelse avslører at russiske leiesoldater, inkludert Wagner-soldater, har seilt gjennom Danmark om bord på russiske tankskip. Eksperter advarer om økt risiko for hybridangrep.

En omfattende internasjonal gransking avslører at russiske leiesoldater, inkludert personer med tilknytning til Wagner-gruppa og andre private militærkonserner, har seilt gjennom danske farvann om bord på skip fra Russland s såkalte skyggeflåte .

Gjennom analyse av over 2000 mannskapslister og skjulte opptak har mediesamarbeidet, deriblant Danwatch, dokumentert minst 83 russere med militær bakgrunn om bord på 65 tankskip som har passert Danmark det siste året. Disse soldatene, med erfaring fra blant annet krigen i Ukraina, Syria og Afrika, har ifølge forklaringene tilbragt tiden med å overvåke skipets kaptein og mannskap for å sikre at skipene ikke adlyder instruksjoner eller beskjeder fra Nato-land.

En av de registrerte personene har selv oppgitt å ha vært sikkerhetssjef for en privat militærgruppe i Syria. Eksperter uttrykker alvorlig bekymring for sikkerhetssituasjonen i Europa. De peker på at tilstedeværelsen av slike private militærsoldater øker risikoen for hybridangrep, sabotage eller overvåking fra skipene. Ruslands bruk av denne typen aktører tillater en slags juridisk distansering dersom noen uhell skulle skje.

Djupne kunnskaper om Wagner-gruppas brutale metode og dens tidligere leder Jevgenij Prigozjin legges fram. Meldingen understreker også at personer med tilknytning til andre russiske private militærgrupper som Moran Security, Redut og Africa Corps også er observert. Verken danske myndigheter eller forsvarsetater har svart på spørsmålene om denne aktiviteten. Dette utviklingen skaper spenning i Nato-land og reiser spørsmål om kontrollen over internasjonal sjøfart og den potentielle bruken av sivile skip som dekk for militær operasjon





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