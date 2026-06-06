Russiske opposisjonelle kritiserer regjeringens tiltak mot russiske statsborgere

Russiske opposisjonelle og krigsaktivister har gått hardt ut mot den russiske regjeringens tiltak mot russiske statsborgere som ønsker å reise til Europa. En ny video fra den russiske fronten skal vise en russisk soldat bli slått mens han henger opp ned fra et tre.

Russiske opposisjonelle og krigsaktivister har gått hardt ut mot den russiske regjeringens tiltak mot russiske statsborgere som ønsker å reise til Europa . En ny video fra den russiske fronten skal vise en russisk soldat bli slått mens han henger opp ned fra et tre.

Veldig begrenset. Det er ikke slik at russiske spioner søker turistvisum. De kommer til landene med pass fra tredjeland, fra land som Israel og Brasil, eller på diplomatvisum, svarer Galeotti. - De som faktisk kommer på turistvisum er vanlige russere som har klart å spare sammen nok penger til å reise på ferie i Europa.

Dette er ikke de rike russerne, sier han. Også russiske opposisjonelle og krigsaktivister har gått hardt ut mot denne typen tiltak. Aleksej Navalnyjs enke Julija Navalnaja tok i september til orde mot dette tiltaket, og kalte det en alvorlig feil. I november møtte Dagbladet Anastasija Brjukhanova og Leonid Andrukhov, to russiske opposisjonspolitikere for det nå forbudte liberale og proeuropeiske opposisjonspartiet Jabloko.

Da krigen i Ukraina brøt ut, ble hjemlandet for farlig for russiske Anastasija Brjukhanova og Leonid Andrukhov. Begge er nå tvunget i eksil i Europa. Etter flukten ble Brjukhanova dømt til åtte år i fengsel for uttalelser om krigen i Ukraina. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet - EU må slutte å hjelpe Putin.

Politikken bidrar i realiteten til å nøre opp under Putins propaganda om at Vesten hater russere. Ikke Putin, hans system, eller eliten, men alle russere, sa Brjukhanova til Dagbladet den gang. - Russerne som reiser, de som har europeiske visum, er de mest europeiskorienterte i hele landet. Folk som vil reise til Oslo, Berlin, Roma eller Paris, føler seg forrådt, sa Andrukhov.

Innstrammingen er ikke ny. Det er allerede svært vanskelig for russere å få turistvisum til Schengen-landene. En russer Dagbladet har vært i kontakt med som er bosatt i Armenia, måtte i 2024 betale tilsvarende 2000 kroner for et seksdagers turistvisum til Italia da hun skulle i bryllup til et vennepar. For å i det hele tatt få time på den italienske ambassaden i landet, måtte hun periodevis ringe til dem flere hundre ganger daglig.

Lørdag 9. mai markerte Russland Seiersdagen med det som vanligvis er en storslått parade på Den røde plass. I år var derimot begivenheten kraftig nedskalert. - Svært blodfattig, sier pensjonert generalløytnant Arne Bård Dalhaug. Dagbladet kjenner hennes identitet, men har av sikkerhetshensyn valgt å anonymisere henne grunnet regelmessige besøk til familie i Russland.

- Jeg har ingenting imot strenge visumregler i seg selv. Det er opp til hvert enkelt land å bestemme, sa hun til Dagbladet i 2025. - Men det som gjør meg virkelig sinna, er at korrupte russiske tjenestepersoner, og deres familier - som raner det russiske folk og ferierer i Europa - uten problem kan få både visum og oppholdstillatelse i europeiske land. Dette hykleriet kan jeg ikke forholde meg til.

TV 2-folkene som følger fotballandslaget i USA blir bedt om ikke å gå alene.

“Kaotisk,” sier Jesper Mathisen (39) etter knivdrama. GREENSBORO (Dagbladet): - Jeg vet ikke hva mannen var påvirket av. Men du vet aldri hva slike personer tenker eller har planer om, sier fotballekspert Jesper Mathisen. 48 timer har gått siden en person kom mot han og kollega Marius Skjelbæk i en park i Greensboro. Noen kilometer unna på USAs østkyst har Norge VM-camp. PÅ JOBB: TV 2-profilene Marius Skjelbæk (t.v.

) og Jesper Mathisen jobber tett sammen i USA. Foto: Bjørn Langsem Mathisen bekrefter at det har vært kontakt med HR-avdelingen i TV 2. - Vi blir advart mot å gå alene her borte. Vi blir advart mot at vi er i et land og en by hvor litt av hvert kan skje, forteller TV 2-profilen.

- Vi hadde et sikkerhetskurs. Det eneste jeg husker fra kurset var et punkt som het: “Run. Hide. Fight.

” Jeg gikk for “run” (å løpe vekk, journ. anm. ). - Det var selvsagt en ekkel situasjon der du ikke hadde helt kontroll. Jeg følte aldri at det var farlig.

Men klart: Når en uberegnelig person kommer mot deg med kniv, blir du oppskaket. - De i parken følte nok sikkert at vi oppførte oss rart. Fotografen rigget til sending. Skjelbæk sto med solbriller og så ut som en FBI-agent som jobbet under cover.

Selv var jeg småstresset for folkene som var rundt oss. Jeg så at her var det litt av hvert. Dramaet endte med at knivmannen trakk seg tilbake. Det skjedde etter at en tredjeperson blandet seg inn.

BESATT: Ikke langt unna treningsfeltet til Norge i Nord-Carolina bor en dame. Hun omtaler seg som USAs største Haaland-fan. Video: Langsem/Simensen/Sørø Olsen Både Mathisen og Skjelbæk har klart å riste av seg USA-horroren. I tillegg til forholdsregler i Greensboro er det nå fullt fokus på det sportslige for TV 2-gutta.

Søndag skal Norge ha en generalprøve i VM mot Marokko. Kampen spilles på Sports Illustrated Stadium i New Jersey klokka 21.0





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Europa Opposisjon Visum Krigsaktivister

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Droneangrep i Romania og debatt om russiske visumEn drone traff et leilighetsbygg i Romania i en hendelse beskrivet som den mest alvorlige involverende russiske droner. Samtidig diskuteres Norge og Europas visumpolitikk overfor russiske borgere, etter at Norge sluttet å utstede turistvisum i 2022. Kronprinsesse Mette-Marit ble også observert på Rikshospitalet.

Read more »

EU roser Zelenskyjs brev – russiske nasjonalister raserRusslands president Vladimir Putin er blitt informert om et åpent brev fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Read more »

Norsk statsborger pågrepet i RusslandEn mann med norsk statsborgerskap bosatt i Sør-Varanger er pågrepet av russiske myndigheter.

Read more »

Russiske internettsvikt og frykt for FSBRussiske myndigheter forsøker å presse brukere over på den statlig støttede meldingsappen Max, mens populære tjenester som Whatsapp og Telegram er blitt vaskeligere å bruke. Mange russere er redde for at sikkerhetstjenestene overvåker og leser meldingene deres. Inga, en kvinne i femtiårene, sier at mange av dem som forstår hva som skjer, er bekymret nå. Andre russere er redd for FSB og mener at Ukraina fremstilles som en ynkelig og underlegen motstander.

Read more »