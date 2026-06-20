Russiske soldater lokkes med penger og løfter

CNN rapporterer at nye russiske soldater kan bli belønnet med 6 millioner rubler, omtrent 792.000 kroner, hvis de velger å ververe seg. Andre kan få slettet gjeld på opptil ti millioner rubler, rundt 140.000 dollar, dersom de undertegner en kontrakt med det russiske forsvaret. Det er enorme summer for mange russere, som kan tjene mer enn de ellers ville gjort på flere år.

6 millioner rubler. Rundt 792.000 kroner. Så mye kan nye russiske soldater bli lokket med på en plakat utenfor Moskva dersom de verver seg, ifølge CNN.

Andre kan få slettet gjeld på opptil ti millioner rubler, rundt 140.000 dollar, dersom de signerer kontrakt med det russiske forsvaret. Summene er enorme. For mange russere er det mer penger enn de ellers ville tjent på flere år. På plakater langs russiske veier og i annonser i sosiale medier lokkes nye soldater med millionbonuser, raskere vei til statsborgerskap og løfter om å bli en «helt»





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Russland Krigen I Ukraina Soldater Bonuser Gjeldsletting

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