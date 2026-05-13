Russiske styrker begår barbariske handlinger mot ukrainske soldater

Ifølge opplysninger fra den ukrainske generalstaben skal en russisk enhet ha utført en barbarisk handling mot to falne ukrainske soldater etter et bakhold ved frontlinjen nær Huliaipole i Zaporizjzja-regionen den 12. mai 2026.

Soldatene, som tilhørte Ukrainas 225. separate stormregiment, ble drept i kamp. Ukrainsk etterretning hevder å ha fanget opp radiokommunikasjon som avslørte den russiske enhetens videre planer. Kyiv Independent har også omtalt hendelsen. Ifølge etterretningsmaterialet ga den russiske enhetslederen en direkte ordre om å skjære hodene av de to døde ukrainske soldatene.

Deretter skulle hodene plasseres på et synlig sted i kanten av slagmarken. Handlingen skulle angivelig gjøres som en bekreftelse på at soldatene var eliminert, ifølge den ukrainske generalstaben. Radioavlyttingen skal vise at den russiske soldaten som mottok ordren, ikke hadde noen motforestillinger. Den aktuelle russiske enheten skal være foreløpig identifisert, og den samme kommandøren skal ifølge Ukraina tidligere ha vært knyttet til mishandling av ukrainske krigsfanger.

– Ved å skjende kroppene til falne soldater har okkupantene nok en gang demonstrert sin sadistiske natur og overdreven, prangende grusomhet, uttaler det ukrainske forsvaret. Nettavisen har tidligere skrevet om hvordan russiske styrker har begått lignende grusomheter. Siden 2022 har en rekke videoer og rapporter dokumentert brutaliteten





