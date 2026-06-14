Russlands fremrykking i Ukraina har avtatt kraftig. Selv om områdene Ukraina har vunnet tilbake ikke er store, viser utviklingen at den russiske hæren møter stadig større problemer. Den omfattende bruken av droner har skapt en såkalt dødssone på begge sider av fronten. Russland øker produksjonstakten og moderniseringen av ballistiske missiler og droner.

Russiske styrker sliter med å vinne nytt terreng i Ukraina . I april og mai mistet de mer land enn de erobret, ifølge en analyse. Russland s fremrykking i Ukraina har avtatt kraftig.

Selv om områdene Ukraina har vunnet tilbake ikke er store, viser utviklingen at den russiske hæren møter stadig større problemer. Den omfattende bruken av droner har skapt en såkalt dødssone på begge sider av fronten. Russland øker produksjonstakten og moderniseringen av ballistiske missiler og droner. Russland kontrollerer rundt en femdel av Ukraina, blant annet Krim-halvøya, størstedelen av Donetsk og Luhansk og store deler av Zaporizjzja og Kherson.

Krigen er nå mer dødelige for sivile enn på noe annet tidspunkt siden den russiske invasjonen i 2022, ifølge FN





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