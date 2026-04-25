Russiske våpen svikter: Iskander-missilet bommer, ammunisjonen er brukt opp

Russiske krigsbloggere rapporterer om alvorlige presisjonsproblemer med Iskander-missilet og mangel på luftvernmissiler. Eksperter peker på sanksjoner og ressursmangel som årsaker.

Russiske krigsbloggere melder om alvorlige problemer med Russland s våpen, spesielt Iskander-missilet, som nå angivelig bommer med opptil en kilometer. Romanov, en fremtredende Z-blogger, og Alex Parker Returns, med over 300.000 følgere på Telegram, er begge bekymret for missilpresisjonen og mangelen på ammunisjon.

De kritiserer samtidig den russiske ledelsen for dårlig krigsføring og manglende evne til å erstatte brukt materiell. Ekspert Fabian Hoffmann ved Forsvarets høyskole forklarer at problemene sannsynligvis skyldes en kombinasjon av vestlige sanksjoner og ressursmangel, spesielt tilgang til avansert mikroelektronikk. Russisk industri er overbelastet og sliter med å produsere nok komponenter til både angrepsmissiler og luftvern. Analyser viser at ukrainske angrep mot viktige fabrikker, som Kremny El i Brjansk, som produserer halvledere til missilstyringssystemer, har forverret situasjonen ytterligere.

Angrepet på Kremny El, som skjedde i mars, kan ha satt produksjonslinjen ut av drift på ubestemt tid, og vil påvirke nesten hele den russiske missilproduksjonen. Krigsbloggerne peker på at Russland har skutt seg tomme for luftvernmissiler, og at produksjonen ikke klarer å følge med. Dette bekreftes av Hoffmann, som understreker at prioriteringen av angrepsmissiler har gått på bekostning av luftvern.

Romanov har tidligere korrekt forutsagt russiske tilbaketrekninger, som fra Kherson i 2022, og har dermed etablert seg som en troverdig kilde, selv om han er en sterk tilhenger av krigen. Parker går enda lenger i sin kritikk av Putin og den russiske ledelsen, og beskriver krigen som en utmattelseskrig ledet av en inkompetent leder. Situasjonen illustrerer de økende utfordringene Russland står overfor i krigen mot Ukraina, og hvordan vestlige sanksjoner og ukrainske angrep på kritisk infrastruktur påvirker landets militære kapasitet.

Den reduserte presisjonen til Iskander-missilet og mangelen på luftvernmissiler er alvorlige indikasjoner på at Russlands evne til å føre en effektiv krig er svekket. Dette kan føre til ytterligere tap og vanskeligheter for Russland på slagmarken, og kan også påvirke landets strategiske mål i Ukraina. Den langvarige effekten av disse problemene er usikker, men det er klart at Russland står overfor en betydelig utfordring med å opprettholde sin militære styrke i lys av de pågående sanksjonene og den ukrainske motstanden





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Ukraina Iskander-Missil Krig Sanksjoner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eksperter uenige om tiden det vil ta å rydde HormuzstredetAmerikanske kilder anslår seks måneder for å fjerne miner i Hormuzstredet, mens norske eksperter mener det kan gå mye raskere. Iran har i praksis stengt stredet etter økt konflikt.

Read more »

Trump antyder nye samtaler med Iran – eksperter uenige om veien videreUSAs president Donald Trump åpner for nye samtaler med Iran, samtidig som spenningen i regionen er høy. Eksperter vurderer situasjonen og hva som må til for å finne en løsning.

Read more »

Eksperter advarer om fremtiden til landslagsmodellen i langrennFlere langrennsløpere velger å satse utenfor landslaget, noe som får eksperter til å stille spørsmål ved fremtiden til den norske landslagsmodellen. Astrid Øyre Slind, Karoline Grøtting og Karoline Simpson-Larsen er blant de som vurderer alternative opplegg.

Read more »

Reagerer på landslagstrøbbel: – Det er galskap å tvinge henneEksperter mener landslagsmodellen er under press etter langrennsopprøret.

Read more »

PRP-behandling i underlivet: Eksperter advarer mot eksperimentell behandlingHelsepersonell advarer mot bruk av PRP-behandling i underlivet på grunn av mangel på forskning og usikkerhet rundt effekt og bivirkninger. Behandlingen anses som eksperimentell og bør kun vurderes etter konsultasjon med kvalifisert helsepersonell.

Read more »

Dronevrak funnet i Romania etter russiske angrep mot UkrainaVrakdeler fra en drone er funnet i Romania etter et omfattende russisk angrep mot Ukraina. Hendelsen har ført til skader på eiendom og utløst fordømmelse fra rumenske myndigheter, som nå forbereder seg på å implementere et nytt antidronesystem.

Read more »