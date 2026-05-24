Russland angrep Kyiv med 600 droner og 90 raketter

Det ukrainske luftforsvaret har oppgitt at Russland brukte 600 droner og 90 raketter i angrepene mot Ukraina natt til søndag. 549 av dronene og 55 av rakettene ble avskåret, mens 19 raketter aldri nådde sine mål, ifølge luftforsvaret. Russlands forsvarsdepartement bekrefter at de brukte en hypersonisk rakett av typen oresjnik, samt raketter av typen iskander Kinzjal og tsirkon i angrepet mot Kyiv.

Russlands forsvarsdepartement bekrefter at de brukte en hypersonisk rakett av typen oresjnik, samt raketter av typen iskander Kinzjal og tsirkon i angrepet mot Kyiv. Angrepet omtales som en gjengjeldelse for ukrainske angrep i russisk-okkuperte Luhansk for få dager siden. Russerne hevder at oresjnik-raketten er umulig å avskjære fordi den kan fly i ti ganger lydens hastighet. Frivillige fra Røde Kors hjelper en såret kvinne inn i en ambulanse etter et russisk angrep mot et boligområde i Kyiv søndag.

Angrepene pågikk fortsatt da solen gikk opp søndag morgen, og det er meldt om skader på 40 steder i hovedstaden. Russland har også angrepet Odesa- og Kharkiv-regionen





