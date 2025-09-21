Russland anklages for informasjonskrig mot Finland og Atomøvelser: Kunstnerens minne

Nyheter om en kunstutstilling på Carl Berner, kombinert med bekymringer om Russlands aggressive retorikk mot Finland og militærøvelser. En soloforestilling til minne om kunstneren Pia Antonsen Rognes, mens Institute for the Study of War advarer om Kreml-styrt informasjonskampanje. Samtidig er det bekymringer om atomøvelser.

For bare to uker siden åpnet hun en soloforestilling på Carl Berner T-banestasjon i Oslo i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening. Hun var veldig glad og livlig. Og en eksepsjonell kunstner. Hun var også veldig glad for å kunne gjøre denne utstillingen i Oslo. Åpningen gikk helt fantastisk, sier deres kurator Tatiana Lozano. Da de åpnet utstillingen bodde Rognes i foreningens leilighet i Oslo.

Da Lozano og Rognes småpratet litt, klemte og sa adjø, hadde hun aldri forventet at det skulle være siste gang hun så henne.\Utstillingen «Glob of Prey» av Pia Antonsen Rognes vises i Prosjektrom Carl Berner fra 4. september 2025 til 1. mars 2026.\Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) mener at Russland tilsynelatende har igangsatt en koordinert informasjonskampanje for å true nabolandet Finland. ISW viser til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sine uttalelser fra 18 september - der han hevder at «revansjisme», lyst til å slå tilbake, er økende i Finland. Med det sikter Lavrov til Finlands tap mot Sovjetunionen i den såkalte fortsettelseskrigen under andre verdenskrig. Finland måtte avstå landområder og betale krigserstatning etter krigen. Nå framstiller Lavrov det altså som at finnene, som meldte seg inn i Nato etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022, er hevngjerrige. Den russiske politikeren Sergej Ivanov hevdet samme dag at russisk-finske relasjoner «praktisk talt er ikke-eksisterende», skriver ISW. Politikeren hevder også at regjeringa er upopulær, og at mangelen på russiske turister øst i Finland har svekket økonomien sørøst i landet. Samme dag hevder også Duma-politiker Aleksej Chepa at Finlands Nato-medlemskap har ført til «befolkningsnedgang» i nabolandet. De tre utsagnene ble videreformidlet i TASS og andre russiske nyhetsbyråer og medier. Kreml har stor kontroll over informasjonsflyten i russiske medier. Den lignende ordlyden i Ivanov og Chepa sine utsagn - og TASS sin videreformidling av dem - tyder på at dette er en Kreml-styrt informasjonskampanje mot Finland, skriver tankesmien. ISW påpeker at retorikken mot Finland de siste ukene ligner språket som ble brukt i forkant av Russlands invasjon av Ukraina. ISW mener fortsatt at triksene Russland bruker for å true Nato ligner triksene landet brukte for å rede grunnen og rettferdiggjøre aggresjonen mot Ukraina, skriver de. Det var den store militærøvelsen Zapad-2025 ble gjennomført i samarbeid mellom Russland og Belarus, og målet ved øvelsen skal ha vært å trene på bruk av atomvåpen, ifølge offisielle uttalelser fra myndighetene i Moskva og Minsk. Dette gir en bekymringsfull bakgrunn for de siste hendelsene.\Kunstutstillingen «Glob of Prey» er en påminnelse om kunstens kraft og skjønnhet, spesielt i møte med livets utfordringer og tap. Pia Antonsen Rognes' verk, som nå stilles ut på Carl Berner, er en hyllest til hennes kunstneriske talent og bidrag til den norske kunstscenen. Forestillingen, som åpnet for bare to uker siden, ble møtt med begeistring, og det er en testament til Rognes' evne til å berøre og inspirere. Kurator Tatiana Lozano deler minner om et livlig og engasjert menneske, en eksepsjonell kunstner som elsket å dele sitt arbeid med publikum. Utstillingen er ikke bare en presentasjon av hennes kunst, men også en feiring av hennes liv og den varige innvirkningen hun hadde på de rundt henne. Samtidig som utstillingen fortsetter å vise, er det også et øyeblikk for refleksjon og minne for de som kjente og beundret Pia Antonsen Rognes. Utstillingen vil stå åpen for publikum frem til mars 2026, og inviterer alle til å utforske hennes fascinerende univers. I en tid preget av usikkerhet og konflikt, gir kunsten et håp og en påminnelse om menneskets skapende evne





