Russland avviser å ha krenket Estlands luftrom, mens USAs president Trump uttrykker bekymring. Venezuela anklager USA for krigføring. En mann er funnet død etter leteaksjon i Innlandet, og Sander Skotheim konkurrerer i tikamp.

Russland avviser krenkelse av Estland s luftrom, mens USA og Venezuela utveksler beskyldninger om militære handlinger. I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet natt til lørdag, benektes det at russiske jagerfly krenket Estland s luftrom fredag. Departementet hevder at flyene var på en ordinær flytur i samsvar med internasjonale luftromsregler, ifølge AFP. Russland understreker at de ikke krenket noen andre staters grenser, noe som de påstår bekreftes av objektiv overvåking.

Hendelsen, som involverte et russisk Mig-31 jagerfly som angivelig krenket Estlands luftrom i 12 minutter, ble bekreftet av NATO, som rapporterte at deres jagerfly tok av og avskar de russiske flyene. USAs president Donald Trump har uttalt at den russiske krenkingen kan være et stort problem. Han sa at han ikke liker slike hendelser og at de kan indikere trøbbel, og opplyste at han snart ville bli orientert om saken. Dette kommer på en tid hvor spenningene i regionen allerede er høye.\Samtidig meldes det om et dødelig angrep beordret av president Trump. I et innlegg på Truth Social opplyste Trump at Pentagon beordret angrepet, som drepte tre menn om bord på et fartøy i internasjonalt farvann. Angrepet beskrives som det siste i en rekke amerikanske militære aksjoner i regionen. Trump understreket at ingen amerikanske styrker ble skadet i angrepet. Denne hendelsen har fått Venezuela til å anklage USA for å føre en ikke-erklært krig. Venezuelas utenriksminister, Yvan Gil, har oppfordret FNs sikkerhetsråd til å kreve en umiddelbar stopp av USAs militære tiltak i Karibia. Landets forsvarsminister, Vladimir Padrino López, beskriver hendelsene som en krig uten krigserklæring, og hevder at mennesker, uavhengig av om de er narkotikasmuglere eller ikke, har blitt henrettet uten rett til forsvar i Det karibiske hav. Den eskalerende retorikken og de militære aksjonene i regionen skaper økt bekymring for regional stabilitet.\I tillegg til de geopolitiske hendelsene, er det også nyheter om lokale hendelser. En mann i 70-årene er funnet død etter en leteaksjon i Våler i Innlandet. Politiet meldte om mannens forsvinning ved 18-tiden fredag, og en søkeaksjon ble iverksatt med letemannskaper og politihelikopter. Klokken 00.35 bekreftet Innlandet politidistrikt at mannen var funnet død i terrenget, og at hans pårørende var varslet. Dødsårsaken er foreløpig ukjent, ifølge operasjonsleder Per Solberg. Sportslig sett er Sander Skotheim i gang med tikamp lørdag. Etter tre av ti øvelser har han en foreløpig poengsum på 2693, og en 5. plass. På 100 meter sprint, som var den første øvelsen, klokket Skotheim inn på 10.91, og lå på 13. plass etter øvelsen. I lengdehopp fikk han en marerittstart med et dødt hopp, men i sitt andre hopp landet han på 7.97 meter, noe som sikret han en andreplass i lengdekonkurransen, til tross for at også hans siste hopp var ugyldig. Disse nyhetene gir et innblikk i et bredt spekter av hendelser, fra internasjonale konflikter til lokale tragedier og sportsprestasjoner





