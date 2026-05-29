Russland bruker Oreshnik-rakett i Ukraina; Romania ber Nato om handling og Norge forbereder seg på værskifte

Russland bekrefte bruk av en langtråkket Oreshnik-rakett mot Ukraina, en handling beskrevet som en alvorlig eskalasjon. Romania ber Nato om fremskynding av antidronesystemer og gjennomfører nødvendige diplomatiske skritt etter skader i byen Galati og funn av en driftedrone. Samtidig påvirkes Norge av et værfenomène hvor varmerekorder i sør erstattes av kjøligere forhold mot nord, ifølge meteorologisk institutt.

En omfattende Russisk angrep med Oreshnik -rakett har skjedd i Ukraina , ifølge russiske myndigheter. Hendelsen fant sted natt til søndag, og en video fra The Associated Press og Reuters dokumenterer det.

Christian T. Castberg, reporter, viser til uttalelser fra utenriksminister Oana-Silvia Țoiu hos Reuters, som beskriver handlingen som en grov og uansvarlig eskalering. Romania har reageret ved å be Nato om å fremskynde levering av antidronesystemer, og landet sier de vil ta nødvendige diplomatiske skritt som svar. I byen Galati ble bygninger kraftig skadet, og to personer Harold lettere skadet. Radiostasjonen Pro Lider FM melder dette.

Videre, i Basesti i Maramurets fylke nær grensen til Ukraina, ble en drone funnet. Kringkasteren TVR siterer lokale myndigheter med informasjon om at dronen hadde et vingespenn på rundt tre meter, og omstendighetene rundt dens innfart blir etterforsket. Området er sperret av. Vrakrester fra nedskutte droner har tidligere falt på rumensk territorium etter russiske angrep på ukrainsk infrastruktur på motsatt side av grensen.

Mens varmerekorder brytes i London, og Italia varsler rødt for ekstremt vær, får nordmenn en annen melding: Det kommer kaldere og uhyggeligere vær. Vakthavende meteorolog Ingrid Opheim Bækkelund forklarer at for Norge betyr varmerekordene ikke så mye, da de relativt varme temperaturene vil bevege seg mot Nord-Norge, ikke Sør-Norge. Hun påpeker at ingen farevarsel eller hetebølgevarsel er gitt for Norge, men det er noe de kontinuerlig vurderer.

Høytrykket som har ført til rekordvarme i sør blir erstattet av lavtrykk med regnbyger, torden og kjøligere luft, noe som også vil påvirke Sør-Norge. Bækkelund detaljerer at høytrykket har ligget langt sør i Europa, og dermed har lavtrykkene kommet til Sør-Norge. For hovedstaden Oslo ser det foreløpig greit ut, med forventet sol og temperaturer mellom 20 og 22 grader de kommende dagene. Bergen og Stavanger har hittil ikke hatt 20 grader i år, selv om de har vært nær.

I morgen blir det skyet med mulighet for nedbør i Bergen, med temperaturer mellom 10 og 15 grader. Trøndelag får også kjenne på det grå været, med Trondheim som blir litt grått og overskyet til fredag. I Tromsø er det noe grått med byger og regn, men lørdag og søndag ser mer lovende ut med sjanse for blå himmel og sol. I Alta er det hatt litt oppholdsvær, og sola kan titte fram.

Bækkelund påpeker at selv om Sør-Norge som ofte får varmen først, har det også skjedd at Nord-Norge får høyere temperaturer





