Russland deler ut OL-bonuser til utøvere som ikke fikk delta

Til tross for internasjonal utestengelse og begrensninger, fortsetter Russland å belønne sine utøvere økonomisk. Store OL-bonuser deles ut til utøvere som ikke fikk delta i Milano/Cortina. Bolsjunov, som ikke fikk delta på grunn av tilknytning til det russiske militæret, mottar også bonus.

I motsetning til Norge, hvor pengepremier for OL-prestasjoner ikke er en vanlig tradisjon, har Russland en lang historie med å belønne sine utøvere økonomisk for deres innsats i de olympiske leker. Denne tradisjonen fortsetter, selv i en periode preget av internasjonal utestengelse og begrensninger. I vinterens OL i Milano/Cortina fikk kun 13 russiske utøvere lov til å delta som nøytrale utøvere , og bare en av disse klarte å sikre seg en medalje.

Til tross for dette, har den russiske olympiske komité (ROK) valgt å dele ut betydelige OL-bonuser til hele 116 utøvere. Dette er en handling som understreker Russlands engasjement for å støtte sine utøvere, uavhengig av deres deltakelse i lekene. Det er verdt å merke seg at 103 av disse utøverne ikke engang fikk muligheten til å konkurrere i OL tidligere i vinter, noe som gjør denne bonusutdelingen enda mer bemerkelsesverdig. Denne beslutningen er et klart signal om Russlands ønske om å vise støtte til sine utøvere i en tid med store utfordringer og politiske spenninger. Denne generøse gesten er også et forsøk på å opprettholde moralen og motivasjonen blant russiske idrettsutøvere, som har blitt sterkt berørt av de internasjonale sanksjonene og restriksjonene pålagt Russland etter invasjonen av Ukraina i 2022. Summen av utdelte bonuser er betydelig, og viser Russlands vilje til å investere i sine idrettsutøvere selv i vanskelige tider. \Bonusene, som deles ut til utøvere som ikke fikk delta i OL, varierer, men kan altså komme opp i betydelige summer. Mikhail Degtjarjov, sportsminister og leder i Russlands olympiske komité, forklarer at beslutningen om å dele ut pengepåskjønning er tatt for å kompensere for de «politiske svikefulle avgjørelsene» fra internasjonale organisasjoner som forhindret mange russiske utøvere fra å delta. Det er viktig å forstå konteksten av denne bonusutdelingen, som er en direkte respons på de internasjonale sanksjonene og restriksjonene som har begrenset Russlands deltakelse i internasjonale idrettsarrangementer. Den russiske olympiske komité ønsker å vise at de står bak sine utøvere, uavhengig av omstendighetene. Bonusene er ikke bare ment som økonomisk støtte, men også som et symbol på støtte og anerkjennelse for deres innsats og dedikasjon. Viktor Berezov, generalsekretæren i Russlands Olympiske Komité, støtter også bonusene og mener at de er en viktig måte å vise støtte til de utøverne som ikke fikk delta i OL. Bolsjunov, en prominent langrennsutøver som ikke fikk delta på grunn av tilknytning til det russiske militæret, er et eksempel på en utøver som mottar bonus. Bolsjunov er en av Russlands mest kjente langrennsutøvere og har tidligere vunnet flere gullmedaljer i OL. Til tross for hans manglende deltakelse i Milano/Cortina, vil han motta en bonus som tilsvarer en olympisk mesters seier, som er rundt 60 000 kroner. \Denne praksisen med å dele ut bonuser til utøvere som ikke fikk delta i OL er ikke ny for Russland. Også etter sommer-OL i Paris i 2024 delte Russland ut penger til utøvere som ikke fikk delta i OL. Den gangen gjaldt det hele 245 utøvere. Dette viser at Russland er konsekvent i sin støtte til sine utøvere, selv når de står overfor hindringer. Denne strategien kan ses på som en investering i fremtiden for russisk idrett, og et forsøk på å opprettholde landets prestisje i den internasjonale idrettsverdenen. Det er også en måte å signalisere at Russland ikke vil la seg knekke av internasjonale sanksjoner og restriksjoner. Ved å fortsette å støtte sine utøvere økonomisk, sender Russland et klart budskap om at de fortsatt er en kraft å regne med i idrettens verden, til tross for de utfordringene de står overfor. Russlands beslutning om å belønne utøvere som ikke deltok i OL er et tydelig eksempel på landets dedikasjon til sine idrettsutøvere og dets motstand mot internasjonal isolasjon. Denne handlingen er ikke bare en økonomisk gest, men også et symbolsk uttrykk for nasjonal stolthet og støtte til idretten. Det er en måte å vise at Russland vil fortsette å støtte sine idrettsutøvere og bidra til å sikre deres suksess, uavhengig av hindringene de møter





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland OL Bonus Utøvere Sanksjoner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vonn deler sjokkmelding: – Til min families store forferdelseLindsey Vonn (41) virker ikke til å være helt ferdig med alpinsirkuset.

Read more »

– Russland er den store vinneren av krigenIran har lidd store tap som følge av USAs og Israels angrepskrig, men andre har tjent godt. Blant dem er Russland og Norge.

Read more »

Se bildene av de store skadene på Bergensbanen: – Her har det vært store krefterBrann- og redningstjenesten hyller innsatsen til de ansatte i Vy. Mener det kan ha reddet liv.

Read more »

– Gleder meg til å få andres journalistikk til å skinneTre nye frontredigerere er på vei inn i Sunnmørsposten. De skal få en sentral rolle på en ny felles frontdesk i Ålesund, der ansvaret for ni lokalaviser samles.

Read more »

Ungarsk minister tilbød å sende EU-dokument til Russland, viser lydopptakEt lekket lydopptak avslører angivelig at Ungarns utenriksminister tilbød å sende et EU-dokument til sin russiske kollega, noe som reiser spørsmål om Ungarns forhold til Russland og potensielt undergraver EUs støtte til Ukraina.

Read more »

Ungarsk minister tilbød å sende EU-dokumenter til RusslandEt lekket lydopptak skal vise at Ungarns utenriksminister tilbød å sende sin russiske kollega et dokument om Ukrainas innmelding i EU.

Read more »