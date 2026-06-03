Russland intensiverer terrorbombing mot sivile i Ukraina etter strategisk nedtur

Etter at Russlands framgang på slagmarken har stoppet, har landet eskaleret angrepene mot sivile mål i Ukraina. Det ukrainske luftforsvaret rapporterer om et omfattende angrep med droner og raketter mot Kyiv og andre regioner, noe som har ført til død, skade og store ødeleggelser av infrastruktur. Eksperter vurderer at Russland nå bruker terrorbombing som en desperat taktikk for å svekke den ukrainske samfunnets evne til å fortsette krigen, samtidig som Ukraina har møtt med egne angrep mot russisk oljeinfrastruktur og gjenerobret territorium.

Etter at Russland s framgang har stoppet opp på slagmarken, retter russerne nå angrepene mot sivile mål . Oppørt terrorbombing har rammet Ukraina i løpet av natten, med en stor mengde droner og raketter rettet mot hovedstaden Kyiv og andre regioner.

Det ukrainske luftforsvaret opplyser at 656 droner og 73 raketter ble avfyrt mot landet, hvor 602 droner og 40 missiler ble skutt ned. Angrepene har ført til alvorlige konsekvenser, inkludert strømbrudd i Kyiv og andre deler av Ukraina, samt død og skade blant sivile. I Kyiv raste en 24-etasjer høy boligblokk sammen, og minst seks personer ble drept og 66 såret, blant dem flere barn, ifølge byens ordfører Vitalij Klitsjko.

Eksperter vurderer at Russland nå bruker terrorbombing som en desperat taktikk for å ødelegge kritisk infrastruktur og å svekke den ukrainske samfunnets evne til å fortsette krigen. Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen, hevder at slike angrep aldri har virket for å knekke den ukrainske moralen, men at de fremdeles brukes for å skape frykt og press på myndighetene.

Han peker også på at Russland nå bruker avanserte, vanskelige å stoppe missiler mot sivile mål, noe som minner om terrorbombing fra andre verdenskriger. Russiske styrker har ikke klart å gjøre Fremgang på bakken, spesielt ikke i Donbas, og har derfor begrenset militære alternativer. I stedet har de fokusert på å angripe sivile og sivil infrastruktur.

Samtidig har Ukraina ivaretratt en bevisst strategi mot russisk oljeinfrastruktur, og har på det siste halvåret påstått å ha lagt ut rundt 40 prosent av Russlands raffinering kapasitet og brent mye av drivstofflagrene. Analysen viser at Ukraina også har klart å gjenerobre mer territorium enn det Russland har erobret de siste månedene, og at russiske tap per kvadratkilometer mer enn har doblet seg.

Flere eksperter mener at Russlands økende angrep på sivile indikerer en form for desperasjon og et mangfold på militære alternativer. Putins mål med å erobre store deler av Ukraina synes heller ikke å ha lyktes, og den russiske offensiven på bakken har stått i stampe





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