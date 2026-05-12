Russland kutter i vekstprognoser, med begrensede forventninger til 2026

Russland har kuttet i sine vekstprognoser for 2026, med begrensede forventninger til en svakere økonomi. Ifølge Visestatsminister Alexander Novak ventes økonomien nå å vokse med 0,4 prosent, sammenlignet med tidligere prognoser på 1,3 prosent. Den økonomiske utviklingen forklares med strukturelle problemer, sanksjoner, mangel på arbeidskraft og et skifte i budsjettprioriteringer.

Russland har nå kuttet i årets vekstprognoser, til tross for at president Vladimir Putin har uttrykt frustrasjon over landets økonomiske oppbremsing og bedt regjeringen respondere.

Ifølge Visestatsminister Alexander Novak ventes økonomien nå å vokse med 0,4 prosent i 2026, tidligere var prognosen 1,3 prosent. Den russiske regjeringen erkjenner at så lenge pengepolitikken holdes stram, desto lenger vil veksten være begrenset. Den økonomiske utviklingen forklares med et sammenbrudd i forsyningskjedene for varer, tjenester og kapital som følge av sanksjoner, mangel på arbeidskraft samt et skifte i budsjettprioriteringer.

Siden Ukraina-invasjonen er militære utgifter blitt Russlands største budsjettpost, utgjør de rundt en tredjedel av de samlede utgiftene ifølge Bloomberg. Etter at den korte våpenhvilen i Ukraina løp ut, ble Kyiv utsatt for et nytt droneangrep natt til tirsdag. Også andre byer og regioner ble angrepet. Ifølge Novak venter regjeringen at veksten i økonomien vil ta seg opp igjen neste år, til 1,4 prosent





